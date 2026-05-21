Extécnico recibió terrible castigo por grave acto en vestuarios femeninos

La UEFA tomó una contundente decisión contra el exentrenador checo Petr Vlachovský, luego de ser encontrado culpable de grabar sin consentimiento a mujeres del FC Slovacko dentro de los vestuarios, incluyendo a una menor de 17 años.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, el técnico ya había sido condenado en mayo del año anterior y recibió una pena de prisión suspendida, además de una prohibición temporal para ejercer funciones como entrenador en República Checa.

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Un caso que conmocionó al fútbol femenino

Sin embargo, la UEFA decidió ir más allá al considerar que las acciones de Vlachovský constituyen una grave violación al reglamento disciplinario, por lo cual quedó inhabilitado de por vida para desempeñar cualquier cargo vinculado al fútbol.

El extécnico recibió una dura sanción. (Ellas en el Deporte/Facebook)

Además de la sanción permanente, el organismo solicitó extender el castigo a nivel mundial y pidió a la Asociación de Fútbol de República Checa revocar definitivamente su licencia de entrenador.

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Vlachovský también dirigió a la selección femenina sub-19 de República Checa.

Hasta el momento, no se han confirmado las posibles consecuencias legales derivadas de los actos que se le atribuyen.

Reacciones internacionales

El caso ha provocado fuertes reacciones en el ámbito deportivo internacional y reabrió el debate sobre la protección de las jugadoras, la privacidad dentro de los clubes y los protocolos de seguridad en el fútbol femenino.