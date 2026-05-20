Keylor Navas podría conseguir un hito que no lograron ni Sergio Ramos, Ronaldinho o Pep Guardiola

Keylor Navas, podría alcanzar una marca que ni su amigo Sergio Ramos logró.

Keylor Navas disputará este jueves el partido de ida de la final del fútbol mexicano ante el Cruz Azul, una serie en la que el arquero costarricense podría alcanzar un hito y un récord que no ha conseguido ningún futbolista jamás.

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Solo dos mexicanos han alcanzado algo similar

Según destacaron medios aztecas, si el generaleño se corona campeón de la Liga MX sería el único jugador no mexicano en la historia del fútbol en alzar el título de monarca en ese país y el trofeo de la Champions League de Europa.

A pesar de que a México han ido a jugar grandes estrellas, ninguna ha logrado esta combinación, por lo que es algo sumamente inusual.

El sitio web Plano Informativo consigna que solo 14 jugadores que han ganado la Champions han jugado en México, futbolistas como Ronaldinho, Sergio Ramos, James Rodríguez, Pep Guardiola y Dani Alves no pudieron conseguirlo.

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En general, solo dos personas ostentan este récord: los mexicanos Rafael Márquez y Jonathan dos Santos, campeones de Europa con el Barcelona y quienes luego se coronaron en casa con León y el América.

El impresionante palmarés de Keylor Navas

A lo largo de su prolífica historia, Navas suma 28 títulos en Costa Rica, España, Francia, además de torneos continentales en UEFA y Concacaf.

A sus 39 años, Navas ostenta un lujoso palmarés en el que se cuentan seis ligas con Saprissa, una con el Real Madrid y tres con el Paris Saint-Germain.

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Keylor Navas suma tres Champions Leage en su carrera. (FRANCK FIFE/AFP)

Figura clave en los Pumas y con experiencia ganadora en ese estadio

Aunque solo han pasado 10 meses desde que fue presentado como el gran fichaje en la historia reciente de los Pumas, Navas ha sido esencial para llegar a la final en su segundo torneo en el fútbol mexicano.

“Escogimos al club porque pensamos que podríamos ganar título”, dijo el guardameta tico.

Ambos partidos de la final se disputarán en Ciudad de México. El Cruz Azul será local en el encuentro de ida, programado para el jueves a las 8 p.m.

La vuelta se celebrará el domingo en el estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, a las 7 p.m.

Como dato curioso, Navas ya ganó un título en el Olímpico Universitario: la Copa de Campeones de la Concacaf 2005 cuando era suplente en el Saprissa con apenas 18 años.