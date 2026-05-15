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(Video) En México se le fueron encima a Keylor Navas por error que costó la derrota de Pumas

El arquero costarricense Keylor Navas recibió fuertes críticas en México luego de una acción que terminó provocando el gol de Pachuca

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Por Hillary Chinchilla Marín

El portero costarricense Keylor Navas volvió a ser tendencia en México, pero esta vez por un error que terminó costándole muy caro a Pumas en la semifinal de ida ante Pachuca.

El conjunto universitario perdió 1-0 en el primer duelo de la serie y la anotación nació luego de una acción desafortunada del arquero nacional.

Keylor intentó salir jugando desde su área, pero al ser presionado por un rival prefirió enviar el balón al tiro de esquina. Tras ese cobro llegó la jugada del gol.

“Keylor Navas ve que no puede salir jugando y la manda al córner. Sacan de esquina para Guzmán, asiste a Idrissi que remata al arco y se desvía en un defensa”, comentó un aficionado en redes sociales.

Keylor Navas fue noticia fuera de la cancha por el conflicto con su exempleado. Aquí, en el partido de Pumas el 18 de enero ante León por la Liga MX.
Keylor Navas fue criticado tras la derrota de Pumas ante Pachuca. (RODRIGO OROPEZA/AFP)

Le cayeron fuerte en redes

La jugada generó una ola de críticas contra el costarricense, especialmente entre aficionados y páginas deportivas mexicanas.

“No puede ser tremenda falta de concentración de Keylor Navas, increíble”, escribió otro usuario.

Increíble cómo regaló Keylor Navas ese tiro de esquina”, publicó otro aficionado tras el encuentro.

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“Obviamente jugando así era de esperarse, todo derivado porque Keylor Navas no despejó un balón en zona baja”, comentaron también en redes.

Keylor sigue siendo clave

Pese al error puntual, el arquero nacional tuvo una actuación destacada durante gran parte del compromiso y continúa siendo una de las figuras más importantes de Pumas UNAM.

Ahora el equipo universitario deberá remontar la serie en casa si quiere avanzar a la gran final del Clausura 2026.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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