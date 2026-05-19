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¿Cuándo juegan Keylor Navas y Pumas la final contra Cruz Azul? Estos son todos los detalles

Los Pumas UNAM de Keylor Navas disputarán la gran final del Clausura 2026 ante Cruz Azul

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Por Hillary Chinchilla Marín

El costarricense Keylor Navas quedó a solo dos partidos de conquistar la gloria en el fútbol mexicano luego de que Pumas UNAM lograra clasificarse a la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, eliminó a Pachuca en semifinales y ahora se enfrentará a Cruz Azul en una serie de ida y vuelta para definir al nuevo campeón del balompié azteca.

¿Cuándo se juega la final?

Keylor Navas festeja su pase a la final de la Liga MX, tras vencer a Pachuca en las semifinales.
Keylor Navas disputará la final del Clausura 2026 con Pumas UNAM. (Facebook de Pumas /Facebook de Pumas)

La Liga MX ya confirmó las fechas y horarios oficiales de la gran final.

El partido de ida se disputará este jueves 21 de mayo a las 8 p. m. en el estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras tanto, la final de vuelta quedó programada para el domingo 24 de mayo a las 7 p. m. en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegó Pumas a la final

El camino del equipo universitario estuvo cargado de dramatismo durante toda la liguilla.

En cuartos de final eliminaron a su acérrimo rival, el Club América, luego de dos empates 3-3, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general.

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Posteriormente, en semifinales, perdieron 1-0 el juego de ida ante Pachuca, pero lograron reaccionar en casa con una victoria 1-0 gracias a un golazo de tiro libre de Jordán Carrillo.

El empate global 1-1 terminó favoreciendo a Pumas nuevamente por criterio de posición en la tabla.

El arquero costarricense volvió a ser una de las figuras del equipo durante toda la fase final y ahora intentará sumar un nuevo título a su exitosa carrera.

La afición universitaria deposita gran parte de sus esperanzas en el experimentado guardameta tico, quien podría convertirse en campeón del fútbol mexicano en su primera temporada con Pumas.

Keylor Navas junto a sus compañeros previo al duelo de vuelta de la semifinal que le ganaron a Pachuca en la Liga MX.
Keylor Navas junto a sus compañeros previo al duelo de vuelta de la semifinal que le ganaron a Pachuca en la Liga MX. (Pumas/Pumas)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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