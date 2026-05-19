¿Cuándo juegan Keylor Navas y Pumas la final contra Cruz Azul? Estos son todos los detalles

El costarricense Keylor Navas quedó a solo dos partidos de conquistar la gloria en el fútbol mexicano luego de que Pumas UNAM lograra clasificarse a la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto universitario, dirigido por Efraín Juárez, eliminó a Pachuca en semifinales y ahora se enfrentará a Cruz Azul en una serie de ida y vuelta para definir al nuevo campeón del balompié azteca.

¿Cuándo se juega la final?

Keylor Navas disputará la final del Clausura 2026 con Pumas UNAM. (Facebook de Pumas /Facebook de Pumas)

La Liga MX ya confirmó las fechas y horarios oficiales de la gran final.

El partido de ida se disputará este jueves 21 de mayo a las 8 p. m. en el estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras tanto, la final de vuelta quedó programada para el domingo 24 de mayo a las 7 p. m. en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegó Pumas a la final

El camino del equipo universitario estuvo cargado de dramatismo durante toda la liguilla.

En cuartos de final eliminaron a su acérrimo rival, el Club América, luego de dos empates 3-3, avanzando gracias a su mejor posición en la tabla general.

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Posteriormente, en semifinales, perdieron 1-0 el juego de ida ante Pachuca, pero lograron reaccionar en casa con una victoria 1-0 gracias a un golazo de tiro libre de Jordán Carrillo.

El empate global 1-1 terminó favoreciendo a Pumas nuevamente por criterio de posición en la tabla.

El arquero costarricense volvió a ser una de las figuras del equipo durante toda la fase final y ahora intentará sumar un nuevo título a su exitosa carrera.

La afición universitaria deposita gran parte de sus esperanzas en el experimentado guardameta tico, quien podría convertirse en campeón del fútbol mexicano en su primera temporada con Pumas.