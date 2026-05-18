Andrea Salas, esposa de Keylor Navas protagoniza video viral en México

La clasificación de Pumas UNAM a la final del fútbol mexicano dejó como gran protagonista a Keylor Navas dentro de la cancha, pero en las graderías quien terminó robándose muchas miradas fue su esposa, Andrea Salas.

Este domingo, Pumas y Pachuca disputaron la semifinal del Clausura mexicano en un ambiente cargado de tensión y emoción.

Mientras el arquero costarricense ayudaba a los universitarios a sellar el boleto a la gran final, un video de Andrea comenzó a hacerse viral en redes sociales.

Andrea Salas se volvió viral durante la semifinal entre Pumas y Pachuca. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Andrea se ganó a los aficionados

Las imágenes, que ya suman miles de reproducciones en X, muestran a Salas cantando con muchísima pasión el himno de Pumas y gritando el tradicional “Goya”, la porra más representativa de los aficionados del club universitario.

Aunque la modelo costarricense suele llamar la atención por su belleza y elegancia, en esta ocasión lo que más sorprendió a muchos mexicanos fue verla viviendo el partido como una aficionada más.

El video es viral en redes

La publicación rápidamente comenzó a llenarse de comentarios positivos por parte de seguidores del equipo universitario.

“Así debe ser”, escribió un usuario.

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“Lo que este club provoca”, comentó otro aficionado.

“Imaginen cuántas veces cantó el himno del Real Madrid y ahora está cantando el de Pumas”, publicó otra persona en redes sociales.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor de la clasificación de Pumas a la final del fútbol mexicano.