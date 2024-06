Joven portero tiene motivos de sobra para celebrar cumpleaños de Sporting FC

Stuart Arce debutó con buenos comentarios en el partido Puntarenas FC - Sporting FC. Foto: Prensa Sporting FC.

El equipo Sporting FC cumplió este 5 de junio su quinto aniversario en el fútbol costarricense, y un joven portero, formado en sus divisiones menores, tiene muchos motivos para celebrar este especial cumpleaños.

Por esta fecha, en La Teja hablamos con el portero Stuart Arce, quien hizo parte de sus inferiores con ellos y en el Clausura 2024 debutó en la máxima categoría.

Arce inició su carrera en el 2021 en el alto rendimiento, y a punta de esfuerzo se ganó un lugar.

“Llegué en el 2021 al club, cuando llegué tuve un agradable recibimiento, mis primeros entrenamientos fueron con Gerald Drummond, quien en ese momento era el técnico. Le gustó mi estilo para atajar y por eso me dejó en el equipo.

“Luego se me abrió la oportunidad de jugar con el equipo de la segunda división, tras el retiro de Carlos Méndez, tiempo después volví al alto y después a la primera”, contó.

En la temporada que hace poco concluyó tuvo su momento dorado, al debutar con el primer equipo el 13 de abril en el partido ante Puntarenas FC, en el estadio Lito Pérez, cuando ingresó de cambio en el segundo tiempo por Adonis Pineda, una oportunidad que nunca olvidará.

“En el momento que Adonis hizo la seña, no tenía las vendas puestas en las manos, me las puse rápido, me ayudaron a ponerme los guantes. Se me acercó el profesor Hernán, me dijo que estuviera tranquilo y que disfrutara del momento, el profe Randall Azofeifa y Carlos Méndez me dijeron lo mismo, confiaban en mí.

“Me sentí muy bien, tuve nervios y ansiedad, pero con la mentalidad clara que cuando me llegara el momento tenía que aprovecharlo al máximo”, contó.

Lo único malo de esa tarde fue que Sporting FC perdió 2-1, aún así Arce salió satisfecho.

LEA MÁS: ¿Keylor Navas violó principios del cristianismo? Esto dicen dos pastores tras acusación

Joven portero dice que Sporting tiene ADN de ayudar

Al tener sus años dentro de los paveños desde sus raíces, tiene bien clarito el ADN del club, y resaltó que una de sus claves son las actividades que hacen fuera de la cancha, a las cuales espera asistir pronto.

“Sporting es una institución que para mí es grande, tiene muy buenos proyectos. Aún no ha tenido la oportunidad de formar parte en uno de esas iniciativas sociales, como entregar cuadernos, pero estaría encantado de hacerlo, porque el proyecto promueve que las personas se mantengan estudiando y tengan una mejor calidad de vida”, comentó.

Sporting aprovecha cada partido para lanzar una campaña con el fin de ayudar a diversas personas de zonas conflictivas. Los capitalinos han donado desde cuadernos, entradas gratis a partidos y hasta canastas básicas, lo que ha tenido buena aceptación de la gente.

El guardameta toma esos bolados para su crecimiento, ya que distribuye su tiempo entre los entrenamientos y sus estudios de terapia física e inglés.

Apoyo especial

En medio de la entrevista, Stuart dedicó unos minutos a una persona que también le ha inculcado parte de ese ADN albinegro, su mamá Rosaura Calderón.

El vecino de San Juan de Santa Bárbara en Heredia revivió los momentos de cuando ella lo ayudaba desde chiquillo y ahora le retribuye ayudando en los quehaceres de la casa.

“Ella ha sido mi pilar; desde los cinco años empecé a jugar, primero en el barrio en los planché, pero hasta los ocho formé parte de un club de la zona. Mi mamá era la que me llevaba a algunos entrenamientos, ya después, cuando quedó sin trabajo, me acompañaba más seguido.

“Pese a que en ese entonces la situación económica era complicada, ella se esforzó mucho para comprarme los guantes, los pasajes y siempre estuvo presente, a ella se lo agradezco mucho.

“En mis inicios con Sporting ella me ayudó mucho con los pasajes del bus ida y vuelta, una plata extra para comprarme algo de comer o me alistaba la comida”, contó.