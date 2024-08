Portera de Saprissa cuenta cómo hace para atajar goles y todas las etapas de su hijo

Ambos han viajado juntos por muchos lugares del mundo, como el estadio Santiago Bernabéu. Foto: Cortesía.

Julieth Arias, una de las porteras del Deportivo Saprissa femenino hace la milla extra dentro y fuera de la cancha para quedar como las grandes para una personita muy especial: su hijo Emiliano.

Arias le contó a La Teja, aprovechando que es Día de la Madre, cómo hace para atajar todos los momentos para su hijo Emiliano de seis añitos mientras lleva su carrera como futbolista.

La guardameta explicó que ser mamá y jugadora de fútbol al mismo tiempo no es fácil, pero encontró la forma de hacerlo bien.

“No es sencillo, a veces es un poco complicado, toca organizarse mucho, más que todo porque los entrenamientos son muy temprano, sin embargo, mi familia me apoya mucho con mi hijo, entonces con organización y disciplina se puede lograr.

“A mi hijo le encanta el fútbol, nunca imaginé que le fuera a encantar. Emiliano es superextrovertido, es muy alegre, a veces tiene un carácter un poco complicado, pero como todo en esta vida, los niños van creciendo.

“A veces me pierdo cosas de él, pese a la organización que me hago entre ser mamá y futbolista, me he perdido varias de sus etapas, aun así, mi hijo, pese a eso, está muy orgulloso de que su mamá juegue fútbol y yo me siento más contenta que a él le apasione esto”, asegura.

Emiliano siempre apoya a su mamá dentro y fuera de la cancha. Foto: Cortesía.

Desde temprano

El día de ellos arranca desde muy de madrugada. Julieth, entre los entrenamientos con el Monstruo y su trabajo como profesora, logra sacar el tiempo para su amor.

“Yo entreno muy temprano, a las 5:30 a. m. en el Centro Deportivo Roberto ‘Beto’ Fernández, me cuesta mucho verlo, pero a veces Emiliano se despierta a esa hora para ir al kínder, porque entra a las 7:10 a. m. y al ser un poco dormilón, tengo que levantarlo con tiempo.

“Luego jugamos un rato en el patio de la casa, otras veces jugamos bola, quemados y la anda. Unas veces pasamos al Nintendo, para jugar FIFA, me ha tocado aprender a jugarlo, porque soy malísima (risas) y me pregunta cómo estuvo mi entrenamiento.

Julieth cada vez que gana un título con Saprissa, se lo dedica a Emiliano. Foto: Cortesía.

“Cerramos como a las 7:30 p. m. al mandarlo a dormir, porque al siguiente día se tiene que levantar temprano.

“Los fines de semana son completamente para él, más cuando no tengo que ir a ningún partido, así que trato de aprovechar el tiempo para salir a comer y pasear para estar juntos”.

Momento inolvidable

El momento que nunca olvidará sucedió en el 2023 en un campamento para niños del Saprissa, cuando Emiliano nunca le quitó la vista mientras entrenaba.

“Ese momento ha sido uno de los mejores de mi vida, más que no fue planeado, fue el primer campamento que inscribí a Emiliano, dentro de las actividades que tenían programadas era la visita al Centro Deportivo mientras entrenaba, pero no tenía claro el día que iba a llegar.

“Un día que entrenaba en la mañana, cuando estaba a punto de terminar, llegó el bus que viajaba él, lo veía por la valla donde él me saludaba y se le acercaba al profesor para decirle cosas.

“Cuando terminó el entrenamiento, me dijeron que si me quedaba por unos minutos para tomarnos una foto con los chiquillos, les dije que sí y cuando pasó ese momento, él me abrazó y el profesor me dijo: ‘Emiliano me dijo que usted era su mamá, la que llevaba el uniforme morado, ‘profe, vea, es ella’ y yo casi me pongo a llorar de la emoción”.

Emiliano es fiel seguidor del Saprissa y le encanta salir con el Monstruo. Foto: Cortesía.

Motivación

Esa emoción que le genera el apoyo de su hijo la vive cada fin de semana cuando juega con las moradas.

“Es una sensación bastante bonita cuando él está en la gradería, viéndome jugar. Cuando salgo a calentar, es el primero en gritar: ‘¡Mamá, mamá!’, para que lo salude. En los partidos lo escucho siempre apoyándome, es superlindo.

“Cuando no puede ir al estadio, por diversas razones, mi familia le pone el partido y le graban videos para que los vea. Él es mi motorcito”.

Cerró explicando cómo disfrutará este 15 de agosto y le envió un saludo especial a las mamitas en su día.

“Las celebraciones del Día de la Madre son muy familiares, porque lo celebro con mi mamá y mi hermana, nos sentamos a comer en la casa, cuesta mucho que salgamos a otro lugar.

“Desearles un muy feliz día. Como siempre le digo a mi mamá, ahora que soy mamá, ahora entiendo muchas cosas, son muy luchadoras, nos convertimos en heroínas, las admiro. Soy mamá, pero mi ejemplo a seguir es mi mamá, porque quiero ser como ella y me siento orgullosa de ella”.