¿Extraña el fútbol Jorge Alejandro Castro?

Jorge Alejandro Castro, exjugador y empresario. Instagram.

El exdelantero Jorge Alejandro Castro está tan ocupado en su faceta de empresario que no le hace falta estar dentro de la cancha.

El exjugador de equipos como Saprissa, Cartaginés, Grecia y Jicaral manifestó que el poder dedicarse a sus negocios, a sus 32 años, lo tiene muy feliz, porque le permite llevar el arroz y los frijoles a su familia y además, porque se demuestra a sí mismo que puede hacer cosas diferentes y salirse de su zona de confort.

La última vez que el Tanque tocó una pelota de forma profesional fue en Estados Unidos, cuando en junio y julio del año pasado jugó en Nashville y luego volvió a Tiquicia para meterse de lleno en sus negocios.

“Te soy honesto, siento que cumplí mi etapa como jugador, la disfruté al máximo. Son 15 años de carrera futbolística, que atesoro y si no vuelvo a jugar, me daré por complacido, siento que he tenido una carrera decorosa, tranquila, cumplí mi cometido.

“Como todo jugador, siento que me faltaron metas, pero tengo un corazón agradecido, porque viví cosas maravillosas y pude generar dinero para desarrollar mis negocios. Jugué en los clubes más importantes de Costa Rica, fui tomado en cuenta para la Selección Nacional y fueron cosas muy bonitas”, añade.

Castro aseguró que aunque no juegue, sigue entrenando y se cuida con la alimentación, porque tampoco descartaría tomar una oferta si un club lo busca y le llama la atención.

Castro es el orgulloso papá de Fabrizio, Matteo y Constanza (entre brazos). Instagram.

Polifacético

En la actualidad, Castro es el dueño de MAT Services, una empresa que brinda servicios de alimentación a diferentes compañías y en marzo del año pasado abrieron su restaurante en Escazú.

Allí tienen un menú variado y contó que uno de los platos más buscados es el casado, pues lo vende a 3.500 colones.

Hace unas semanas comenzó a administrar la tienda de la joyería Belum 925, ubicada en Paseo de las Flores, en Heredia.

“Me siento emocionado, me gustan los negocios, siempre me habían gustado, pero nunca me había metido de lleno, y no me he retirado de manera oficial.

“Mis negocios están siendo fructíferos, me están dando la estabilidad que buscaba para mi familia, me gusta depender de mí mismo, trabajar en equipo y poco a poco vamos consolidando MAT y ahora vamos a consolidar la joyería”, comentó.

Jorge Alejandro Castro cerró su carrera jugando en Grecia y en Jicaral. También tuvo un paso breve por el fútbol de Estados Unidos. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué dice sobre trabajar en actividades opuestas al fútbol?

“Esto me demuestra que el ser humano es capaz de hacer lo que realmente piensa, he decidido salirme de la zona de confort y hacer cosas nuevas, emprender con ímpetu”, añadió.

El Tanque estudió administración con énfasis en mercadeo y le da un consejo a las nuevas generaciones de futbolistas.

En marzo del año pasado abrió su restaurante, ubicado en Escazú. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Me gustan los retos y emprender es una decisión que no es fácil, porque conlleva muchísimo esfuerzo, pero he estado rodeado de personas que me asesoran y es importante trabajar por alcanzar las metas, no quedarse con el fútbol, porque es algo pasajero y es importante que busquen formas de generar ingresos”, manifestó.

Aunque los negocios lo consumen más de lo que lo hacía el fútbol, Castro está como pato en el agua, ya que cuenta con el apoyo de su esposa, Stephanie, y sus hijos Matteo, Fabrizio y Contanza.

“Actualmente siento que tengo cinco hijos, porque los negocios te consumen mucho tiempo, pero conforme pasa el tiempo, van caminando solos.

“Ahorita estoy muy ocupado, pero soy un hombre más productivo, saco tiempo para mi familia, para ir a la iglesia y he aprendido a organizar el tiempo, eso es vital para disfrutar la vida, también me paso capacitando y he aprendido a vivir el presente, con la ayudad de Dios”.