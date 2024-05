Carlos Barahona reconoció que él manejaba el carro que chocó en Cartago, ¿qué andaba haciendo?

Carlos Barahona, jugador del Cartaginés, reconoció este domingo que él era el conductor del carro que chocó este viernes en Guadalupe de Cartago a las 4 de la mañana.

Barahona chocó el carro y una cámara tomó el momento en que pega contra un local comercial y luego sale del carro con otras personas, ileso.

Carlos Barahona explicó que pasó el viernes con el accidente de tránsito. (Rafael Pacheco )

No se sabía mucho del accidente hasta que este domingo atendió a los colegas de radio Columbia y dio declaraciones.

“Es algo muy personal, por dicha estoy bien. Ayer entrené normal, estuve con los del equipo y lo único fue que pasó ese accidente en la mañana pero a cualquiera le puede pasar”, expresó Barahona.

“Soy una persona que todo se lo agarra para bien, se dicen tantas cosas, que unos futbolistas andaban conmigo, que el preparador físico andaba conmigo, que la gente lo inventa, no me afecta, sé lo que soy, la familia de la que vengo. Un accidente lo puede tener cualquier persona, venía manejando y me salí de la vía y no pude agarrar el carro bien”, explicó.

Cuestionado por si la hora a la que ocurrió el accidente era conveniente, a las 4 de la mañana, Barahona dijo.

Así quedó el carro que manejaba Carlos Barahona el viernes a las 4 de la mañana.

“Se puede decir que andaba de fiesta, se puede decir que andaba haciendo otra cosa que nada qué ver, es algo personal, por qué andaba a esas horas manejando no lo voy a contar, pero vine a entrenar normal, le dije a ellos de la disposición, vine a entrenar, solo que a esas horas es difícil que alguien ande en la calle pero no lo voy a contar, pero no es lo que dice la gente, más bien uno se ríe de todo lo que dicen de uno”, añadió.

Barahona insistió en que trata de tomar las cosas para bien, pues se está hablando más de él por esas cosas extrafútbol.

“Ahora que el equipo no ganaba, nos echaron la culpa a varios jugadores, que andaban de fiesta y eso y nadie salía, es tema de que nos agarramos de mala racha y no estoy jugando, ahorita que no juego no me tiran, siempre buscan agarrarla con ciertos jugadores. Soy profesional, casi nunca salgo o lo hago con mi hijo pero la gente se inventa tantas cosas para joderlo a uno”, agregó.