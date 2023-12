Tricampeón con Saprissa en el 2007 ve una gran similitud entre ese y el actual, ¿cuál es?

La unión de grupo fue vital para que Saprissa se llevara la estrella 39 e igualar una marca que no se veía desde el 2007. (MAYELA LOPEZ)

¿Qué tienen en común el exportero del Deportivo Saprissa Fausto González y muchos de los jugadores de la actual planilla que recientemente ganó el Apertura 2023? Pues claro, que todo ellos tienen en sus espaldas un tricampeonato.

Es por eso que en La Teja aprovechamos que encontramos al Golero Loco en medio de la celebración saprissista de la 39 para conversar unos minutos. Nos habló cómo ese juego ante Herediano le trajo a la memoria buenos recuerdos cuando salieron campeones hace 16 años, en la temporada Invierno 2007 y de una nos detalló en cuál aspecto coincidieron ambos equipos, que fueron claves para ganar sus respectivas copas.

“La similitud más importante que le vi fue la unión de grupo y estaban muy concentrados en querer ganarlo, cuando lo ganamos en el 2007 ante Herediano, casualmente, era un equipo que lo sabía ganar, el juego de este fin de semana fue más trabado, poco vistoso y se resolvió hasta el final, pero cuando los jugadores entraron al terreno de juego, estaban muy enfocados en ese objetivo”, respondió.

El causante de esa unión en el camerino fue el cuerpo técnico, cuando Fausto ganó ese trofeo era Jeaustin Campos, ahora es Vladimir, por eso se tomó unos minutos para explicar cómo lo logró pese a la gran cantidad de críticas que recibió durante el semestre.

“Se le señala mucho a él porque es una persona calmada, tranquila y ahorita en el fútbol nacional no tenemos eso, hemos visto que algunos dirigentes generan polémicas y es lo que menos necesitamos, porque muchas veces entorpecen el fútbol y las cosas no mejoran para profesionalizarlo.

“La manera más sencilla de explicar la clave de Vladimir Quesada es que todos los jugadores lo apoyan y hablan bien de él, cuando usted es jugador y tiene un técnico que no hace click o no comparte sus ideas, el trabajo final no se refleja tan bien como sí sucede con Vladi.

“Él es reservado, de perfil bajo, a varias las personas no le gusta eso, sabe entrenar, se lleva bien con los muchachos y sus estadísticas lo reflejan, fue el equipo más ganador y ganamos un tricampeonato. El fútbol es de momentos, la gente es muy cambiante, pero dentro de la institución sabemos que es una persona educada, saca el tiempo para hablar con los jugadores, para algunos es raro y muestran su molestia criticando”, sentenció.

Los retos que se vienen

El actual miembro del departamento legal saprissista aseguró que con la 39 en el bolsillo, la copa 40 está en la mira de todos y desde ya debe arrancar el pique para ganarla, incluso dijo que caería de maravilla ganar todo lo que se venga para que coincida con una fecha muy especial en el saprissismo.

“No es una obligación, es una meta para nosotros, ya ganamos la 39 y estamos hablando que puede llegar la 40, le sacaríamos 10 títulos de diferencia a los demás y no es solo por eso, Saprissa pronto cumplirá 100 años y estamos tras esa marca de llegar al centenario con 50 copas, ¿se imagina qué bonito? Pero para eso debemos seguir luchando”, comentó.

Agradecido con Bola

Por último, le alegró ver que Christian Bolaños se retirara como futbolista del Saprissa de una forma mágica y espera que ahora en su nuevo rol en el Saprissa Academy sea vital para que los jóvenes crezcan.

“Me gusta mucho que diera ese paso, porque es una persona a la que la queremos mucho, creemos que es un talento que se debe quedar en la institución para colaborar con su experiencia y será un gusto que nos aporte todo su conocimiento de fútbol y de vida por sus vivencias en el extranjero, en el lugar que estará ahora nos ayudará que los jóvenes entiendan los aspectos que deberán cuidar para que todo salga bien”, culminó.