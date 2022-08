Fabián Coito: “Apelamos al buen momento anímico para sacar el empate”

Fabián Coito sigue buscando un once óptimo para su equipo. fotografía Albert Marín

Este martes, Alajuelense la sudó bastante para llevarse un punto del estadio Ernesto Rohmoser y Fabián Coito, técnico rojinegro, reconoció el carácter de su equipo en el empate a dos.

Los manudos empataron con un verdadero golazo de Alexis Gamboa al minuto 91.

“El gol tempranero modifica los planes de los dos equipos, pero beneficia, obviamente, al que va ganando. Al que pierde tal vez le pone más nervioso y se nos complicó mucho por el estilo del rival y las dimensiones del campo.

“Creo que el equipo siempre lo intentó, fuimos dándole cambios al equipos para cambiar un poco. Apelamos al buen momento anímico que tiene el equipo para sacar el empate, aunque no conseguimos el objetivo número que era ganar”, dijo el entrenador.

Fabián Coito ya le echó un ojo a la mayoría de jugadores de Alajuelense y va perfilando su equipo

Una vez más vimos bastantes cambios en el once manudo y el entrenador fue claro, que los cambios no son porque sí.

“La rotación no es por rotar, sino para nivelar las cargas de los partidos. No hemos podido repetir un once porque ya se han comenzado a presentar algún problema en los jugadores”, agregó.