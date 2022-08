Fabián Coito busca la revancha ante un Hernán Medford que lo revolcó en su primer duelo

Ante Herediano, Fabián Coito se llevó su primera derrota como técnico de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Hace casi un mes, el 30 de julio, el Herediano de Hernán Medford le dio el revolcón más duro que ha sufrido Fabián Coito como técnico de Alajuelense, cuando lo derrotó con un contundente 3-0.

Por más amistad que ambos técnicos tienen desde hace muchos años, en la cancha la cosa no fue nada amigable, algo que el charrúa espera cambiar por completo cuando ambos equipos se vean de nuevo las caras este domingo en el estadio Fello Meza, con los leones como locales.

“Seguramente tendremos que hacer cosas diferentes a las que hicimos en ese partido, para cambiar un poco el resultado del juego, sobre todo, ciertos pasajes o ciertas acciones que, si bien sabíamos que eran fortalezas del equipo rival, no las controlamos bien.

“Todos eso detalles, esas cosas, vamos a volverlas a tener en cuenta y lógicamente que intentaremos limitar el potencial del equipo rival al máximo y llevar adelante o imponer cosas en el juego que nos convengan a nosotros”, explicó Coito de cara a la mejenga.

Sacarse ese clavo y vencer al rival que los trató tan feo cuando el torneo recién iniciaba, incluso puede ser un golpe de motivación.

“Por supuesto que sí, por supuesto que desde el punto de vista anímico sería un empujón muy grande, pero más que pensar en lo que puede provocar el partido, debemos concentrarnos en qué tenemos que hacer para obtener el resultado que nosotros queremos”.

Ahora con seis puntos de distancia entre ambos equipos (Heredia con 19 y Alajuela con 13), el partido tiene tintes casi que de definitorios en la lucha por el primer lugar del grupo A, los manudos quieren evitar que su rival se les fugue más.

“Nos alejaríamos si no no ganamos, pero en el fútbol no me animo a dar nada por definido, ni que ganar nos dé algo más que tres puntos y acercarnos a Herediano, porque todavía faltan un montón de partidos y recién ahí se va a decidir todo. Nuestro objetivo es ganar para acercarnos al equipo que hoy va liderando nuestro grupo”, mencionó.

