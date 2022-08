Fabián Coito dejó abierta la puerta para que Miguel Ajú juegue este jueves

Miguel Ajú podría volver pronto al marco según las palabras de Fabián Coito. (Albert Marín)

Este jueves, en el partido de Liga Deportiva Alajuelense ante el Alianza de Panamá por Liga Concacaf, el arquero Miguel Ajú podría volver a la titularidad según dejó entrever el técnico Fabián Coito.

En la conferencia de prensa de este miércoles, previo a la mejenga ante los canaleros, le consultamos de manera directa sobre esta posibilidad, la cual reconoció.

Cuando arrancó el campeonato nacional, Ajú inició como titular y a Leonel Moreira se le dio la opción de jugar en Liga Concacaf y ahora que Leo pasó a ser estelar en el Apertura 2022, el torneo regional es donde Miguel podría retomar competencia.

“Sí, sí claro, exactamente, vamos a intentar que los dos estén disponibles para cuando sea necesario”, tiró al inicio de manera muy corta, dejándole la posibilidad a ambos abierta.

Fabián Coito explica los motivos por los que Leonel Moreira es titular en Alajuelense

Ante lo escueto de su primera respuesta, al técnico le pidieron más adelante profundizar más en cuáles son los motivos para decidirse por uno u otro. Se le notó en su cara y tono de voz que es un tema que ya le incomoda un poco tocar.

“Como he dicho tantas veces y me parece que ya lo hemos repetido hasta ya de largo, estamos muy tranquilos con los tres porteros que tenemos. Inició Miguel considerando la forma en que había finalizado el equipo el torneo pasado”.

“Yo valoro mucho la experiencia en un puesto tan importante como lo es el arco y desde un punto de vista personal estoy satisfecho con lo que ha hecho Leo y por eso le he dado cierta continuidad”, dijo.

Fabián Coito se siente satisfecho por lo mostrado por Miguel Ajú (Jose Cordero)

Coito además dejó claro que alternar porteros es una opción que considera, sin explicar de qué manera lo haría.

“También nos interesa tener a Miguel en muy buenas condiciones, es de vital importancia la actividad y la competencia que se adquiere solamente jugando, por lo tanto también en cualquier momento vamos a contar con él. Va a volver pronto y que esté también alternando los efectos de tener los dos arqueros en competencia y con rodaje”.

“Cada uno tiene sus características, me pareció que para los torneos internacionales Leo nos daba ciertas garantías, por eso lo mantuve en el torneo local, por eso me incliné a esta seguidilla de partidos que ha tenido Leo aparte de lo conforme que me siento con su rendimiento”, finalizó.