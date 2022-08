Fabián Coito explica los motivos por los que Leonel Moreira es titular en Alajuelense

Fabián Coito asegura que nadie lo presiona para que Leonel Moreira sea titular en Alajuelense. (Jose Cordero)

Leonel Moreira fue uno de los jugadores más señalados en la derrota 2-1 de este sábado de Alajuelense ante Santos, por lo que muchos cuestionan los motivos de su titularidad.

Precisamente ese fue uno de los cuestionamientos que le hicieron al técnico manudo, Fabián Coito, tras el juego.

El entrenador afirmó que Leo juega únicamente por su decisión, no por presiones de nadie o pensando en la posibilidad de que vaya al Mundial.

“No, no, no es eso. Al club le llena de orgullo tener futbolistas en la selección, pero no se determina la titularidad de los futbolistas por ese motivo, no es la consideración. Eso es un resorte pura y exclusivamente del entrenador de la selección nacional, que tomará la decisión con base al momento de los futbolistas. La decisión que juegue (Moreira) es puramente mía”, comentó.

Al uruguayo solo le hicieron una consulta sobre el tema de la portería, por lo que no habló de otros detalles como el porqué Miguel Ajú pasó a la banca luego de arrancar el torneo como titular.

Alajuelense vuelve a sufrir debido a las tortas de Leonel Moreira

Coito sí reconoció que los goles los golpearon en el aspecto mental al equipo, algo con lo que les costó lidiar.

“Tenemos que defender bien, estar fuertes en la zona defensiva. Nos hacen un gol de una pelota quieta que debemos defenderla mejor. Podemos decir que son cosas del fútbol, pero son errores que se terminan pagando caro y eso ya genera nerviosismo, el equipo rival creció.

“Empezaron a mejorar, se adueñaron un poco del balón, nos retrasamos, recibían el balón y nos pasaban líneas con mucha facilidad, se nos acercaron al arco ya con peligrosidad. Nos hacen dos goles que provocaron nerviosismo”, explicó.