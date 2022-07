Fabián Coito, entrenador de Alajuelense: “No hubo tres goles de diferencia entre los equipos”

A Fabián Coito no le salieron las cosas en su primer juego en el banquillo manudo. (Rafael Pacheco Granados)

Fabián Coito, entrenador de Alajuelense, atendió su primera conferencia de prensa tras un partido y tuvo que atender una serie de cuestionamientos claros, luego de caer 3-0 ante el Herediano.

Al técnico le cuestionaron desde la elección del once titular, el estilo de juego y el peso de su equipo para enfrentar los partidos importantes, algunas cosas las explicó, otras no mucho.

Una de las frases que más llamó la atención fue sobre la diferencia que hubo entre ambos equipos en la cancha.

“El partido se dio como parte de lo que está dentro de lo posible, no hicimos un buen partido, pero tampoco creo que hubo tres goles de diferencia entre los equipos, hay que observar lo que hicimos y seguir para adelante.

“La equivocación es parte del crecimiento de los equipos, nadie quiere estos resultados, pero espero que nos pueda ayudar de cara al futuro”, comentó

Para el charrúa, hay un momento específico dentro del partido que marca las cosas.

“El partido es definido por esos cinco minutos fatales para nosotros en el inicio del segundo tiempo, no se habían generado opciones claras para ninguno hasta ese momento. Luego, cuando no nos favorece el trámite del partido, tenemos que lograr ser sólidos en defensa y no sufrir tanto atrás”, explicó.

A Coito, además, le cuestionaron sobre casos puntuales como Rolando Blackburn, de quien espera vaya tomando más ritmo, y especialmente de Ian Smith, a quien no quiso matar, aunque reconoce le fue mal.

“Ian había cumplido bien, hoy tuvo un partido por debajo de sus posibilidades, como en lo general ha sido el equipo, no hay que apuntar a ningún futbolista en particular, el más responsable es el entrenador en este resultado, porque más allá de un jugador, no salió el plan como lo habíamos pensado y eso es responsabilidad del entrenador”, finalizó.