Fabián Zumbado se convertirá en papá este jueves, ¿por qué Lara nacerá un 13?

Fabián Zumbado, reconocido periodista y apasionado herediano, está a las puertas de vivir la emoción más grande de su vida: este jueves 13 de marzo nacerá su primera hija, Lara.

Fabián Zumbado cree que el jueves llorará de la emoción y el orgullo por ser papá. (Cortesía FZ/Cortesía FZ)

El comunicador no oculta su felicidad y cuenta los días para conocer a su pequeña, aunque su llegada le ha cambiado por completo la rutina.

Tanto así, que el embarazo ha sido el único motivo capaz de alejarlo del estadio en los últimos días. No pudo estar en el Carlos Alvarado para el clásico contra Alajuelense el sábado pasado, ni en el Fello Meza, el miércoles 5 de marzo, en el juego de ida de octavos de final ante el Galaxy, por la Copa de Campeones de la Concacaf. No por complicaciones, solamente por no descuidar a su esposa, Rosaura Brenes, y a la pequeña Lara.

Pero su amor por el club sigue intacto y por eso ya ha llenado la casa con cobijas, souvenirs y hasta el uniforme que le pondrá a su hija apenas nazca.

Vean lo fiebre que es, que ya le tiene jueguitos del Team a Lara. (Cortesía FZ/Cortesía FZ)

Por esas cosas de la vida, el Team jugará este miércoles, el partido de vuelta ante los gringos en Los Ángeles, y Zumbado espera la clasificación rojiamarilla para que el festejo sea doble.

Número especial

Zumbado, de 40 años, confiesa que es de cabalas y que, junto con su esposa, planificaron el nacimiento de su hija para que coincidiera con su número favorito.

“El 13 siempre me ha gustado. Nuestra casa es la número 13 y cuando analizamos fechas, decidimos que si todo salía bien, Lara nacería el 13. Hasta ahora, todo marcha según lo planeado”, explicó.

Fabián Zumbado ya quiere ponerle el uniforme del Team a Lara. (Cortesía FZ/Cortesía FZ)

Su pasión por los números, a manera de cábala, es tal que Zumbado analiza los números y las estadísticas para hacer las quinielas. También es agüizotero.

El comunicador recordó que cuando tenía 20 años soñaba con tener todo un equipo de fútbol en casa, pero con el tiempo empezó a dudar sobre si algún día sería papá. Esa incertidumbre se esfumó hace nueve meses, cuando su esposa le dio la noticia del embarazo de una forma muy especial: con un mameluco del Herediano.

“Cuando vi el mameluco, me vinieron todos esos recuerdos de cuando soñaba con ser papá, quería llenar la casa de niños. Ahora estoy loco de felicidad, esperando que nazca para ponerle su uniforme del Team”, dijo con emoción.

Un nombre con historia

El nombre de Lara no fue una decisión planeada, sino un guiño del destino.

Zumbado explica que si hubieran tenido un niño, lo habrían llamado Felipe, simplemente porque él quería decirle “Pipe” a su bebé y Rosaura “Feli”.

En cambio, la lista de nombres para niñas era más extensa e, incluso, había uno que le gustaba más a ella, que era el favorito.

La elección de Lara se dio casi por casualidad, el mismo día que Fabián cumplió años, el 23 de agosto, durante la revelación de género, una actividad que fue sorpresa para el comunicador.

Fabián y Laura pasearon hace poco en playa Hermosa, Guanacaste. (Cortesía FZ/Cortesía FZ)

“Cuando estábamos desayunando, antes de la revelación de género, Rosaura me dijo ‘Lara’ por primera vez y yo asentí: ‘Está bien’. Más tarde, cuando en la revelación salió el color rosado, me volvió a preguntar si estábamos de acuerdo, y de una vez le dije que sí”, recordó.

Lara no formaba parte de la lista previa que habían hecho con nombres de mujeres.

Después, investigando el significado del nombre, Fabián descubrió que significa “la que habla mucho”, lo que le sacó una sonrisa.

“Me calza perfecto, porque yo hablo hasta por los codos, mi esposa dijo: ‘Uyyyy Dios, voy a tener dos tarabillas en la casa”, bromeó.

El embarazo ha transcurrido con normalidad. (Cortesía FZ/Cortesía FZ)

“El jueves voy a llorar de alegría, será el momento más bonito de mi vida. Y me tocará acostumbrarme a una nueva rutina, porque antes uno se levantaba a la hora que quería los fines de semana… Ahora la prioridad será mi chiquita”, concluyó.

El jueves marcará un antes y un después en la vida de Fabián. Su mundo ya no girará solo alrededor del fútbol, las cábalas y las estadísticas, sino de los latidos y sonrisas de Lara. Ahora, más que nunca, tiene un nuevo equipo al que dedicarle cada triunfo: su familia.