Hasta Fabián Zumbado criticó con dureza al Herediano de cara a la semifinal contra Alajuelense

Fabián Zumbado, un periodista deportivo, fiebre del Herediano que difícilmente critica al equipo de sus amores, no aguantó más e hizo un video donde habla duro en contra del Team.

Fabián Zumbado es de los heredianos más fiebres pero no aguantó más. (Pantallazo )

Zumbado hizo el video este domingo, luego que el Team cayera, de forma sorpresiva y penosa, ante el Santos de Guápiles 2 a 0, en el mismo estadio Carlos Alvarado.

Lo grave de la derrota es que fue en un partido decisivo, en el que Herediano pudo quedar fuera, con solo que el Cartaginés hubiera empatado. No obstante, se vio beneficiado de la paliza que le pegó Sporting a los brumosos por 6 a 2. Eso fue un argumento en la crítica que hizo el periodista.

“Clasificó Herediano por una cartagada, porque Herediano no lo hizo bien, porque a los jugadores de Herediano les falta garra, entrega coraje, sentir la camiseta”.

Herediano cerró muy mal la fase regular ante Santos. (David Loaiza)

El periodista dijo que a no ser que exista una revolución en la segunda fase, y el equipo sea campeón, debe haber una revisión y un cambio en la estructura.

Fabián Zumbado critica al equio de su samores, Club Sport Herediano

“En Herediano tienen que hacer muchos cambios, el modelo parece que ha tenido bastantes errores. Este equipo no es la sombra de otros años, muchas veces fue cuarto y uno decía, ‘se puede jalar una torta, este equipo no creo que se jale una torta”, añadió Zumbado en su crítica.

También manifestó que conversando con muchos aficionados, por primera vez nota falta de fe en el equipo y muchos no querían que clasificara porque están seguros que es para jugar dos partidos solamente.

Fabián Zumbado cree que debe haber cambios en el equipo Herediano. (David Loaiza)

“Eso debe hacer pensar a la dirigencia porque la afición está dolida y a los jugadores no les importa, no la sienten, no luchan, no agradecen a la gente que fue al estadio, pese al rendimento”.

Luego, se pregunta, con qué cara van a pedir a los aficionados que apoyen al Team en la semifinal, ante Alajuelense, luego del papelón ante el Santos.

“Es complicado. Esta versión de Herediano que nos han mostrado en 22 fechas, no está para ser campeón, no está para eliminar a Alajuelense”.

Las duras declaraciones de Fabián reflejan el sentir de un sector de la afición herediana, que cuestiona el compromiso del equipo en el terreno de juego. Ahora, el equipo enfrentará el desafío de cambiar esta percepción, demostrando en semifinales que aún puede competir al máximo nivel y reconquistar la confianza de sus seguidores.