Fabiola Villalobos, defensa de Alajuelense: “Ahora confío más en mí misma y eso se lo debo a la Liga”

Fabiola Villalobos es una de las referentes en la defensa de Alajuelense. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

La defensa de Alajuelense, Fabiola Villalobos, está ansiosa por jugar el domingo la Supercopa femenina contra Sporting y así cosechar un nuevo título para las leonas.

El encuentro entre manudas y albinegras será a las 11 de la mañana en el estadio Nacional.

El cuadro rojinegro es el tetracampeón nacional y también puede rajar con haber ganado la primera edición de la Supercopa, en noviembre del 2021 ante Saprissa, por lo que ganar esta competencia consolida el buen momento de las manudas.

Alajuelense femenino refuerza su marco con toda una luchadora del fútbol y la vida

“Estamos superconcentradas en lo que es el partido del domingo. Es una oportunidad muy grande para seguir escribiendo historia, haciendo más grande lo que hemos ido logrando con trabajo. Es una gran oportunidad para ambos equipos”, afirmó la jugadora de 24 años.

Fabiola reconoció que Sporting le jugó una buena final a las rojinegras en el Clausura 2022.

“Sabemos que es un buen equipo, pero nosotros también pasamos por un buen momento y tenemos que ponerle atención al rival. Pero tenemos claro lo que tenemos que hacer, nos enfocamos en lo nuestro y si así lo hacemos, podemos sacar los resultados.

“Los últimos dos juegos del año pasado fueron contra ellas y tenemos el panorama claro. Estamos trabajando para sacar un buen resultado”, aseguró.

Fabiola VIllalobos (derecha) con su hermana Valeria y su mamá Ilse. Cortesía.

Puras tejas

Fabiola ya está al 100 por ciento, luego de una lesión que la alejó de las canchas por unos meses y se cuida mucho para evitar una recaída.

“Tengo que estar haciendo trabajo extra, preventivo, fortalecimieto para el tobillo. Lo hago tres veces por semana para no tener una recaída.

“Las lesiones son complicadas, una operación es diferente a otro tipo de lesión y la cirugía no me tomó por sorpresa. Luego del premundial (se llevó a cabo en México) tuve la oportunidad de operarme. Por dicha pude jugarlo y fueron meses que se me hicieron eternos, pero me dediqué a vivir el día a día y ver la mejoría de la lesión. Los trabajos que se hacían fueron duros, pero era lo adecuado y creo que me ayudaron a que no fuera tan duro”, afirmó.

Fabiola quiere que el 2023 sea el año en el que pueda mostrar su mejor versión y, además, espera concluir su carrera de educación física en la UACA.

“Desde que llegué a Alajuelense he aprendido a disfrutar de los momentos,. Me considero una jugadora más tranquila, me han dado mucha confianza, ahora confío más en mí misma y eso se lo debo a la Liga, equipo al que llegué en el 2020″, dijo.

Sobre la presión que tienen las jugadoras manudas por un nuevo título, la futbolista recalcó que las leonas no se sienten presionadas.

“El club, la afición y nosotras mismas nos exigimos partido a partido, pero siento que la presión no la tenemos nosotras, porque salimos a entrenar día a día. Nuestro secreto es disfrutar, sabemos que hemos sido las campeonas en estos torneos, pero la presión no recae sobre Alajuelense.

“Tenemos que ir por el pentacampeonato, estamos con el objetivo cercano que es ganar la Supercopa y dejarnos también el torneo de Apertura, cuando llegue”, añadió.