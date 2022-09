Fabricio Alemán: “Mi papá siempre me dice que tengo que estar mentalizado en hacer goles”

Fabricio Alemán llegó a cuatro goles en el torneo. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Fabricio Alemán, el “Súper Ratón Jr”, fue la apuesta del técnico del Deportivo Saprissa, Jeaustin Campos, para derrotar al Sporting y le salió a la perfección.

El chamaco, de 19 años, entró de cambio al minuto 30, en lugar de Carlos Villegas, y se lució con los dos tantos que le dieron tres puntos más al Monstruo.

Alemán llegó a los 4 goles, en 209 minutos durante el torneo de Apertura, y luego del encuentro ante los albinegros dijo que desde que le dieron la oportunidad iba mentalizado en anotar.

“Fue un partido complicado al inicio, pero logramos recomponer. Desde que entré venía pensando en hacer goles, mi papá (Allan Alemán, exdelantero) siempre me dice que tengo que estar mentalizado en hacer goles”, comentó.

Varios güilas siguen los pasos de sus papás en el Deportivo Saprissa

Sobre la competencia en el camerino morado, el atacante afirmó que como joven debe levantar la mano.

“La competencia es fuerte, hay fichajes de peso, jugadores de experiencia y los jóvenes tenemos que levantar la mano.

“Queremos pelear el liderato, vamos paso a paso, sigue Guanacasteca y tenemos que seguir mentalizados en eso”, manifestó el jugador.

Randall Azofeifa se siente muy bien, a sus 37 años. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Errores puntuales

El volante Randall Azofeifa, anotador del gol del Sporting, reconoció que han cometido errores puntuales, que les han costado puntos y la posible clasificación a semifinales.

“Han habido momentos puntuales y al final hemos dejado puntos, es parte del aprendizaje, el equipo hace año y medio estaba peleando el descenso y se trata de asentarse como un equipo sólido y a partir de ahí buscar el primer objetivo que es la clasificación”, agregó.

Azo manifestó que la parte mental ha pesado en el equipo.

“Hay temas de concentración, una bola muerta es un tema de concentración, nos ha pasado en este partido y contra Puntarenas. Queda mejorar lo que sigue, porque a la vuelta de la esquina sigue otro partido”, dijo.

Sobre su desempeño en la cancha, Randall confesó sentirse bien.

“Es difícil a veces sacar un análisis individualmente, porque siempre será en base a lo colectivo, de nada sirve que dos jugadores anden bien si en lo colectivo no se logra el objetivo.

“Gracias a Dios me siento bien, no han habido lesiones en este campeonato y todo lo que pueda hacer en beneficio del equipo hay que hacerlo de la mejor manera. Me queda contrato hasta junio del 2023 y a partir de ahí veremos qué sigue”, comentó.