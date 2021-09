Falleció el técnico Leroy Lewis

Leroy Lewis, extécnico de varios equipos en el fútbol nacional como Alajuelense y Puntarenas, falleció la noche de este lunes 13 de setiembre.

La noticia fue confirmada por el hijo del también extécnico de la selección de Belice.

Jair Sherriers hijo de Leroy Sherrier Lewis confirmó en redes sociales la muerte de su papá.

“Me alegra haber podido verte hoy, me alegra verte con paz, me alegra que hayas sido mi padre, me alegra que ya estés bien, me alegra ser tu hijo, estoy orgulloso de ti, te quiero pa, buen viaje”, escribió su hijo Jair Sherrier en redes sociales.

Lewis tenía 76 años y de momento se desconoce la causa de muerte.

Varias figuras del fútbol nacional lamentaron, también en redes sociales, el fallecimiento.

Leroy Lewis estuvo a cargo de Belice varios años. / Foto Abelardo Fonseca

Uno de ellos fue el también técnico Juan Luis Hernández Fuertes.

“Un abrazo a toda su familia. Descansa en paz, querido amigo”, puso el español en Facebook, junto con una foto del entrenador.

