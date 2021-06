Esta es la tercera vez que dirijo a este equipo y fui campeón en las dos ocasiones anteriores. De momento mi trabajo fijo es en Heredia con el Comité de Deportes. Ellos me dieron un permiso que expira el 10 de agosto de este año. Si el equipo quiere que me quede deberé hablar con mi patrón en Costa Rica, porque no los puedo dejar botados así no más, ya que ellos me abrieron la puerta y vivo agradecido formando a los niños heredianos.