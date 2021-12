Atropellado por una moto falleció Losilla, uno de los morados más queridos del Saprissa

Losilla no se perdía una sola mejenga en la Cueva. Foto: Albert Marin

Don Víctor Manuel Brenes Vargas, más conocido como Losilla, uno de los aficionados más famosos y queridos del Deportivo Saprissa, falleció este martes, según confirmó su hija mediante la red social Twitter.

[ Aficionado morado ciego sintió la remontada gracias a la vibración de la Cueva ]

El atropello de una moto por San Antonio de Desamparados en San José, habría sido la causa del fallecimiento, aseguró la hija.

“Estoy devastada, no puedo entender, solo unos días para que viniera a estar conmigo, con sus nietos, no pudo conocer a su nieto, cómo alguien puede atropellar a un no vidente y darse a la fuga, no entiendo NADA, no lo puedo creer, no sé ni qué hacer”, escribió en Twitter.

@presimorado soy la hija de losilla, faltaban solo unos días que mi familia viniera visitarme y hoy me acaban de avisar que murió, lo atropellaron y acaba de fallecer solo quisiera que le dieran un bello homenaje el equipo que el tanto amo, no es justo💔💔😭 — Giselle (@guissbz) December 7, 2021

Losilla se hizo famoso porque siempre iba al Estadio Ricardo Saprissa envuelto en una bandera morada y blanca y por su ceguera, un radio le describía el partido y no se perdía un solo detalle.

En el 2016 fue el protagonista de un sentido comercial que hizo el Saprissa.