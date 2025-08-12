Familia de Claudio Montero festejó con olla de carne el golazo que le hizo a Saprissa

La familia de Claudio Montero festejó, a lo tico, el golazo que el jugador le clavó a Saprissa, en la tandeada que le propinó Cartaginés este domingo.

La familia fue de Sarapiquí a Cartago a ver a Claudio meter su golazo. (Cortesía /Cortesía )

El joven, de 19 años, ingresó de cambio y al minuto 90 tomó la bola fuera del área, bailó dos veces a Fidel Escobar y remató a media altura, esquineado para vulnerar por tercera vez al arquero Esteban Alvarado.

La familia de Montero es de Sarapiquí y todos fueron a Cartago a ver al retoño jugar. La familia la conforman el papá, don Claudio Montero; la mamá, doña Mery Alvarado; cuatro hermanos, Valeria Catalina, Cristopher, Joseph y David, y la novia Ilvana Barrantes.

De ellos, todos fueron a Cartago, pero solo cuatro al estadio, en cuenta el papá y la novia.

Montero fue a buscar a sus seres queridos tras anotar el gol, pero lo mejor fue cuando llegó a la casa: una sabrosa olla de carne que la misma familia hizo.

La novia no podía faltar en el festejo. (Cortesía /Cortesía )

“Cuando él se vino a festejar nos buscó, estaba su novia, dos hermanos y yo. Él quería brincarse el muro y abrazarnos, pero no podía. Recordé lo que hemos pasado. Hicimos olla de carne y cuando terminamos fuimos a comer al apartamento, donde estaban la mamá y los demás hermanos”, dijo.

Festejaron con uno de los platos típicos costarricenses. (Cortesía/Cortesía)

La mamá, doña Mery, nos contó que con el frío de Cartago, la olla de carne quedó sabrosa, aunque el domingo estaba bastante caliente en la Ciudad de las Brumas.