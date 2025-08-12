Deportes

Familia de Claudio Montero festejó con olla de carne el golazo que le hizo a Saprissa

Familia de Claudio Montero, juvenil de Cartaginés, tuvo una celebración muy tica

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

La familia de Claudio Montero festejó, a lo tico, el golazo que el jugador le clavó a Saprissa, en la tandeada que le propinó Cartaginés este domingo.

Familia de Claudio Montero
La familia fue de Sarapiquí a Cartago a ver a Claudio meter su golazo. (Cortesía /Cortesía )

El joven, de 19 años, ingresó de cambio y al minuto 90 tomó la bola fuera del área, bailó dos veces a Fidel Escobar y remató a media altura, esquineado para vulnerar por tercera vez al arquero Esteban Alvarado.

LEA MÁS: Saprissa pagó caro el permiso que le dio a Kendall Waston y terminó apaleado

La familia de Montero es de Sarapiquí y todos fueron a Cartago a ver al retoño jugar. La familia la conforman el papá, don Claudio Montero; la mamá, doña Mery Alvarado; cuatro hermanos, Valeria Catalina, Cristopher, Joseph y David, y la novia Ilvana Barrantes.

De ellos, todos fueron a Cartago, pero solo cuatro al estadio, en cuenta el papá y la novia.

LEA MÁS: Papá de Claudio Montero, quien le marcó un golazo a Saprissa, contó la verdad de su salida de Alajuelense

Montero fue a buscar a sus seres queridos tras anotar el gol, pero lo mejor fue cuando llegó a la casa: una sabrosa olla de carne que la misma familia hizo.

Familia de Claudio Montero
La novia no podía faltar en el festejo. (Cortesía /Cortesía )

“Cuando él se vino a festejar nos buscó, estaba su novia, dos hermanos y yo. Él quería brincarse el muro y abrazarnos, pero no podía. Recordé lo que hemos pasado. Hicimos olla de carne y cuando terminamos fuimos a comer al apartamento, donde estaban la mamá y los demás hermanos”, dijo.

Soledad Gomero Marín, costarricense que nació en Zarcero, tiene un restaurante de comida tica en Nueva Jersey, Estados Unidos
Festejaron con uno de los platos típicos costarricenses. (Cortesía/Cortesía)

La mamá, doña Mery, nos contó que con el frío de Cartago, la olla de carne quedó sabrosa, aunque el domingo estaba bastante caliente en la Ciudad de las Brumas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
claudio monterocartaginéssaprissaolla de carne
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.