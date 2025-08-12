Familia de Claudio Montero festejó con olla de carne el golazo que le hizo a Saprissa

La familia de Claudio Montero festejó, a lo tico, el golazo que el jugador le clavó a Saprissa, en la tandeada que le propinó Cartaginés este domingo.
El joven, de 19 años, ingresó de cambio y al minuto 90 tomó la bola fuera del área, bailó dos veces a Fidel Escobar y remató a media altura, esquineado para vulnerar por tercera vez al arquero Esteban Alvarado.
La familia de Montero es de Sarapiquí y todos fueron a Cartago a ver al retoño jugar. La familia la conforman el papá, don Claudio Montero; la mamá, doña Mery Alvarado; cuatro hermanos, Valeria Catalina, Cristopher, Joseph y David, y la novia Ilvana Barrantes.
De ellos, todos fueron a Cartago, pero solo cuatro al estadio, en cuenta el papá y la novia.
Montero fue a buscar a sus seres queridos tras anotar el gol, pero lo mejor fue cuando llegó a la casa: una sabrosa olla de carne que la misma familia hizo.
“Cuando él se vino a festejar nos buscó, estaba su novia, dos hermanos y yo. Él quería brincarse el muro y abrazarnos, pero no podía. Recordé lo que hemos pasado. Hicimos olla de carne y cuando terminamos fuimos a comer al apartamento, donde estaban la mamá y los demás hermanos”, dijo.
La mamá, doña Mery, nos contó que con el frío de Cartago, la olla de carne quedó sabrosa, aunque el domingo estaba bastante caliente en la Ciudad de las Brumas.