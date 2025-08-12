Papá de Claudio Montero, quien le marcó un golazo a Saprissa, contó la verdad de su salida de Alajuelense

Claudio Montero padre le contó a La Teja, de forma exclusiva, las razones por las que su hijo del mismo nombre, se fue de Alajuelense.

Claudio Montero fue a buscar a sus seres queridos tras el festejo del gol. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El jugador del Cartaginés, de 19 años, metió el tercer gol del cuadro brumoso ante Saprissa, este domingo, luego de burlar dos veces a Fidel Escobar y vencer a Esteban Alvarado con un remate bien colocado, a media altura y fuera del área. Corría el minuto 90.

La Teja conversó con don Claudio y expresó que su hijo está superfeliz en la Vieja Metrópoli, agradecido con los Vargas y contó la verdadera razón de que su hijo no esté con la Liga.

El papá recordaba el gol que metió su muchacho al Monstruo e introdujo el tema de la salida hacia el cuadro brumoso.

“Con el gol se me salieron las lágrimas, lo tengo grabado, le puedo contar segundo a segundo cómo fue y se me vino a la mente la situación de Claudio cuando salió de la Liga”, dijo.

Explicó que cuando cumplió 17 años, ahora tiene 19, fue cuando todo empezó a romperse.

“Todos los jóvenes dicen que quieren jugar en primera y él lo deseaba, pero a la vez me decía: ‘En la Liga no están dando oportunidad a los jóvenes, aquí no voy a jugar. La Liga no pone a los chiquillos”.

Claudio Montero con su papá. (Cortesía/Cortesía )

Y de inmediato aclaró algunos rumores que han salido. “Resultó que alguien dijo que usaba drogas, que se fue por mala conducta y que por eso lo quitaron. Mi hijo en drogas jamás, quizás hubo alguna mala conducta, lo normal en un joven, pero nada que ver con drogas.

“Le voy a decir la verdadera razón: nos fuimos porque Claudio no quería estar en la Liga, porque sabe que no le darían oportunidad. Cuando iba a acabar el contrato, don Joseph Joseph nos hizo una oferta para renovar, pero Claudio dijo que no se quedaba en la Liga. Me voy para donde me den oportunidad”.

Fue cuando llegó Andrés Carevic a la dirección técnica del Cartaginés y le hablaron al entrenador. El argentino conoce a Claudio desde los 13 años y le dijo que él le daba minutos, pero que debía salir libre del León.

El departamento de prensa de Alajuelense dijo a La Teja que Montero no siguió en el equipo porque terminó el contrato.

El joven se lució con el golazo ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cartago le dio un departamento, donde vive solo, pues sus padres y sus hermanos están en Sarapiquí y el joven ha logrado adaptarse de la mejor manera.

“Se lo voy a decir así, no he visto una persona más feliz que Claudo en Cartago, está agradecido con los Vargas, con Cartago, con Carevic, con Dios, porque nada es posible sin Dios, somos muy creyentes, somos evangélicos, y todo esto ha sido y será guiado por la mano de Él”, mencionó.