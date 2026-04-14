Fans de la lucha libre en Costa Rica podrán ver Wrestlemania en un evento sin precedentes

Revoltmania Fest es un evento que concentra el show de la lucha libre a nivel nacional e internacional. (Cortesía PWR/Cortesía PWR)

Los aficionados de la lucha libre en Costa Rica tendrán un domingo muy especial este 19 de abril, cuando se combine un importante evento nacional con el más show más grande del mundo en este campo, como lo es Wrestlemania.

La empresa Pro Wrestling Revolt (PWR) realizará este domingo un festival de lucha libre que contará con algo más que una atractiva cartelera para los amanates de esta disciplina, en el centro gastrónimico Calle 54 en La Uruca.

Con una propuesta inspirada en el ambiente del fin de semana de WrestleMania, “Revoltmania Fest” combinará lucha libre profesional, interacción con fanáticos, concursos y entretenimiento continuo en un formato tipo festival para todo público.

La acción arrancará al mediodía con un evento tipo “meet and greet” en el que se podrán conocer tanto al elenco de PWR como a estrellas internacionales invitadas, como Ace Austin, famoso luchador con paso en empresas estadounidenses como Impact Wrestling y AEW.

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El talento de PWR será el estelar en Revolución 2 (Cortesía PWR/Cortesía PWR)

A la 1 se abrirá las puertas al público en general, que podrá disfrutar de singulares dinámicas con concursos, como a la entrada más creativa, “promos” (discursos con tono provocativo en la lucha libre) y hasta quien aguanta más “machetazos” (golpes con la palma abierta al pecho).

A las 2 p.m. dará inicio Revolución 2, el evento premium de PWR, con una duración aproximada de dos horas, encabezado por Austin como invitado especial y todas las estrellas del elenco de la marca.

El asunto no acaba ahí, porque a las 4 p.m dará inicio Wrestlemania 42, el evento de lucha libre más importante del mundo organizado año a año por la WWE, un show imperdible para los fanáticos, por lo que en el lugar se proyectará el evento con el apoyo de la página Inside Wrestling, especializada en este deporte.

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El local contará con pantallas gigantes en la que se podrá seguir Wrestlemania, el cual se emitirá a nivel mundial por Netflix y acabará a eso de las 8 p.m.

“Mucho se habla de que algunas empresas son similares entre sí, en PWR la diferencia está en la experiencia que se lleva el público. Revoltmania Fest es el primer festival dedicado enteramente a este nicho de mercado, dando pie a futuras ediciones mucho más robustas que generen cultura de lucha libre en el país”, indicó Carlos Ernesto de la Rivera de PWR.

Revoltmania Fest es un evento que concentra el show de la lucha libre a nivel nacional e internacional. (Cortesía PWR/Cortesía PWR)

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Las entradas tienen un valor desde ₡10,000 (general) hasta ₡20,000 (VIP con Meet & Greet y consumibles en bar). Disponibles vía WhatsApp al: 7271-3885