Fedefútbol anuncia importante decisión con respecto a Guadalupe FC

El Comité de Licencias de la Fedefútbol dio a conocer una importante noticia de cara al debut de Guadalupe FC en el torneo de Clausura 2026.

Este martes, la Federación informó que en “su sesión del día 12 de enero, verificó la condición de patrono al día de los clubes licenciatarios.

En esa misma sesión tuvo por acreditado —según notificó e informó el club Corporación Deportiva Guadalupe FC— que al día 9 de enero de 2025 su condición de patrono al día no era posible demostrarla mediante la consulta pública por un fallo informático en el portal de la CCSS”.

Guadalupe FC está al día con la CCSS y podrá debutar ante Cartaginés, este miércoles 14 de enero. Foto: Albert Marín. (Albert Marin/Juego inaugural Torneo de Apertura. Guadalupe FC vs Heredia.)

Lo que determinó Licencias

Guadalupe debutará en el campeonato ante Cartaginés, este miércoles, a las 8 p.m. en el estadio Fello Meza.

Según Licencias, el equipo aportó los comprobantes de pago correspondientes, pero, de igual manera, el Comité acordó solicitar al club que esta situación fuese comprobada por parte de la CCSS.

“En este sentido, mediante el oficio DRCS-SSJ-0046-2026 del 13 de enero de 2026 se acreditó el fallo en el portal, y por esta razón la licencia de los 10 clubes profesionales está vigente para el arranque del torneo de Clausura 2026″, determinó el comité.