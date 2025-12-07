Deportes

Guadalupe FC comenzó la limpia luego de cerrar un Torneo Apertura 2025 para el olvido

El equipo cerró su participación en el Apertura 2025 este sábado y anunció los primeros cambios en su planilla

Por Yenci Aguilar Arroyo

Guadalupe FC comenzó los cambios en su planilla, luego de quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025.

El equipo de la rosa tuvo un cuestionable rendimiento en la presente campaña, luego de su regreso a la primera división.

Los de Guada cerraron el torneo en el noveno lugar, con 13 puntos. Además, disputaron la última jornada sin entrenador, luego de la salida del mexicano Fernando Palomeque.

Herediano contra Guadalupe FC por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Guadalupe FC empezó los cambios en su planilla, luego de finalizar el torneo de Apertura 2025. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

¿Quiénes quedaron fuera de Guadalupe?

El club informó este domingo que los jugadores Kenneth Carvajal y Leonel Peralta no continuarán más en el equipo josefino.

“Les agradecemos su entrega y compromiso con la institución y les deseamos muchos éxitos”, mencionó el club en su grupo de prensa.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

