Guadalupe FC comenzó la limpia luego de cerrar un Torneo Apertura 2025 para el olvido

Guadalupe FC comenzó los cambios en su planilla, luego de quedar fuera de las semifinales del Apertura 2025.

El equipo de la rosa tuvo un cuestionable rendimiento en la presente campaña, luego de su regreso a la primera división.

Los de Guada cerraron el torneo en el noveno lugar, con 13 puntos. Además, disputaron la última jornada sin entrenador, luego de la salida del mexicano Fernando Palomeque.

LEA MÁS: ¡Regalo de Navidad adelantado! Puntarenas FC cerró el Apertura con una goleada de 4-0 ante Guadalupe

Guadalupe FC empezó los cambios en su planilla, luego de finalizar el torneo de Apertura 2025. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

¿Quiénes quedaron fuera de Guadalupe?

El club informó este domingo que los jugadores Kenneth Carvajal y Leonel Peralta no continuarán más en el equipo josefino.

“Les agradecemos su entrega y compromiso con la institución y les deseamos muchos éxitos”, mencionó el club en su grupo de prensa.