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Fedefútbol da nuevos detalles del juego entre Costa Rica y Colombia

Costa Rica tendrá un juego amistoso contra Colombia el viernes 29 de mayo

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer nuevos detalles del juego amistoso entre Costa Rica y Colombia.

El juego, programado para el viernes 29 de mayo, será a las 5 p.m. hora de Costa Rica (6 de la tarde, hora local), en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, Colombia.

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La Selección de Costa Rica se vio muy mal en el amistoso contra Irán.
La Fedefútbol confirmó la hora del juego entre Costa Rica y Colombia, programado para el 29 de mayo. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

El primero

Este es el primer compromiso de la Tricolor en la fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales.

“El encuentro permitirá al equipo nacional continuar su proceso de trabajo al mando del técnico Fernando Batista, enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional”, mencionó la Fedefútbol.

El 19 de mayo iniciará la venta de entradas, a partir de las 7 de la noche, hora tica, en el siguiente link: https://web.tuboleta.com/images/Eventos/La-Recta-Final-Colombia-vs-Costa-Rica/home.html

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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