Fedefútbol interrogó este viernes a Luis Fernando Suárez ¿En qué quedaron?

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección de Costa Rica, y el comité ejecutivo de la Fedefútbol, encabezado por Rodolfo Villalobos, se sentaron este viernes a conversar largo y tendido.

Al entrenador colombiano lo citaron para hablar del momento deportivo de la Tricolor, del fracaso en la Liga de Naciones y la no clasificación a la “Final Four” y de sus planes a futuro.

La reunión acabó en solo una charla que, según Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, fue cordial y no se tocó en ningún, separar al seleccionador de su puesto.

”Se le preguntó sobre el futuro y sobre los próximos compromisos de Costa Rica, incluyendo la Copa de Oro, pero si lo que me están preguntando es si se le dio un ultimátum, no. No se discutió ni de destituciones ni de una medida que tenga que ver con poner en jaque al técnico”,

“Los miembros del comité preguntaron muchas cosas de forma y de fondo, algunas concretas y otras muy generales. El técnico las respondió todas, indistintamente si a ellos les gustó o no la respuesta, pero sí hubo un ambiente serio y de mucho respeto” dijo a Tigo Sports.

El fiscal no respondió si el Comité Ejecutivo está inconforme con el técnico, pues eso debería contestarlo cada uno de los miembros. Al final la famosa reunión se quedó en solo palabras.