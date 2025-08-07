Fedefútbol respondió así al fallo que les ganó Adrián “Cazador” Barboza

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) se refirió de forma muy escueta al fallo de la Sala Constitucional, que emitió una resolución a favor del periodista Adrián Barboza.

Adrián El Cazador Barboza ganó el recurso de a favor de José Giacone. (Cortesía)

El Cazador denunció que las actuaciones arbitrales no pueden ser criticadas por los entrenadores porque les imponen una fuerte sanción, como ocurrió con el, en ese entonces, entrenador de Saprissa, José Giacone.

El comunicador puso el recurso en defensa del estratega argentino y le dieron la razón.

La Teja buscó, desde este miércoles, una reacción de la Fedefútbol. La respuesta llegó este jueves, mediante el departamento de prensa.

“La FCRF tiene conocimiento del tema, pero, de momento, no ha recibido una notificación oficial. De igual forma, somos respetuosos de los fallos de la Sala Constitucional, así como de todos los Tribunales de Justicia”, dice la respuesta.

José Giacone fue multado por criticar un arbitraje. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“En cuanto seamos notificados del fallo íntegro, daremos más información al respecto”, finaliza la carta.

Barboza dijo a La Teja, este miércoles: “Me siento muy satisfecho y orgulloso de que resolviera con lugar, pese al montón de críticas que me hicieron. Estoy feliz porque se hizo justicia, vivimos en un país libre y siento que se quería cortar la libertad de expresión a los entrenadores y jugadores“.