Periodista que puso recurso de amparo celebra fallo a favor de José Giacone en la Sala IV

El periodista Adrián Barboza se mostró más que satisfecho al saber que la Sala IV le dio con lugar un recurso de amparo, en donde buscaba defender la libertad de expresión. Facebook Adrián Barboza. (Facebook de Adrián Barboza/Fotografía)

El periodista Adrián Barboza se anotó tremenda victoria en la Sala Constitucional, luego de que esta resolviera a su favor un recurso que presentó en defensa del técnico José Giacone.

El Cazador recurrió a la Sala en febrero de este año, porque consideraba una injusticia, que el Disciplinario multara a los entrenadores, en este caso, a Giacone por expresar su sentir sobre el trabajo de los árbitros.

Barboza se mostró más que satisfecho con lo resuelto por la Sala y dejó claro que con el fallo, él no busca ganarse ni un cinco, sino que lo hizo pensando en resguardar la libertad de expresión.

“Me siento muy satisfecho orgulloso de que resolviera con lugar, pese al montón de críticas que me hicieron, estoy feliz porque se hizo justicia, vivimos en un país libre y siento que se quería cortar la libertad de expresión a los entrenadores y jugadores.

“Esto marca un precedente, para evitar que en el futuro se den castigos por cosas como estas”, dijo el periodista, a quien le notificaron de lo resuelto en el recurso el martes.

Giacone fue sancionado, luego del clásico ante Alajuelense, que se jugó el 8 de febrero pasado. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

Un platal

Recordemos que el argentino, que en ese entonces dirigía a Saprissa criticó el trabajo de la central Marianela Araya y por eso, el Tribunal Disciplinario lo multó con un millón de colones. Para don Adrián, eso era imperdonable.

“Que quede claro que no lo hice por ser José Giacone, eso lo hice si hubiera sido otro entrenador. Tengo más de 30 años de ser periodista y he visto las injusticias que se han dado en el medio, se está coartando la libertad de expresión.

“Sé que si hay injurias o calumnias, ahí el Tribunal puede proceder diferente, pero no te pueden sancionar por decir que el arbitraje es malo. Por eso analicé la situación, lo conversé con mis abogados y de mi puño y letra presenté el recurso”, añadió.

El comunicador fue a la Sala IV en febrero. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco)

El Cazador cree que en Costa Rica, un país en donde gozamos de libertades y derechos no se puede permitir que te tengan que sancionar por dar una opinión.

“La resolución me parece lo más justo, esto lo hice como ciudadano y me siento muy feliz. José me llamó, está muy agradecido por lo que hice. Cuando se sancionó fue Saprissa quien pagó el dinero, por lo que me parece que si quisieran, los morados pueden reclamar el dinero.

“Yo no tengo que cobrar daños y perjuicios, no quiero sacarle plata a nadie, solo lo hice porque es necesario defender la libertad de expresión”, agregó.