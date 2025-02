Aficionada morada decidió meter recurso para defender a Giacone porque Saprissa no hizo nada

Aficionada de Saprissa revela por qué tomó medida legal para defender a José Giacone. (Rafael Pacheco Granados)

Emilia Ulloa Corrales, abogada y aficionada del Deportivo Saprissa, no dudó en tomar medidas legales para defender al técnico José Giacone, presentando un recurso de amparo contra la Federación Costarricense de Fútbol y su Comité Disciplinario.

Todo esto a raíz del clásico nacional del pasado domingo 9 de febrero, que finalizó con un marcador de 1-1. En la conferencia de prensa, el entrenador del cuadro tibaseño se refirió al tiempo de reposición del partido.

“¿Quién mide eso (el tiempo de reposición)?, ¿la gente del VAR?, porque yo tenía entendido, por lo que hablé con el cuarto árbitro, que eran siete minutos (de reposición) y después de arriba le dijeron cuatro, ¿entonces cómo es la cosa?”, fueron algunas palabras del entrenador.

Los morados andan bien contentos después del gane de ayer ante Vancouver. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El argentino explicó que se debían agregar por lo menos unos diez minutos más, dado que se había perdido tiempo y que, además, ya estaba cansado de no hablar de arbitraje porque podía sufrir consecuencias. Todo esto llevó a que se le impusiera una multa de un millón de colones.

La abogada, con 25 años de experiencia, y vecina de las Juntas de Abangares en Guanacaste, estaba indignada al darse cuenta de la medida tomada contra el estratega morado.

“Siempre acostumbro a ver los partidos de principio a fin, las conferencias de prensa y escucho la radio, etc. El día del clásico, cuando vi la conferencia, escuché las declaraciones que dio don José y no vi que hubiera ningún tipo de ofensa, nada malo contra el arbitraje”, nos dijo doña Emilia.

Sin embargo, al día siguiente, el lunes 10 de febrero, mientras Ulloa revisaba las redes sociales, nos contó que se enteró de la multa impuesta a Giacone por “manifestaciones ofensivas y peyorativas contra el arbitraje”, basándose en el artículo 44 Bis del reglamento.

Varios aficionados se han acercado a doña Emilia para felicitarla. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

“Ese lunes no hice nada, pero el martes (11 de febrero) vi que un periodista (Adrián Barboza) había presentado un recurso de amparo por la situación que había pasado con don José.

“Entonces me puse a leer el artículo 44 Bis, que le estaban aplicando a don José y, en realidad, no se ajustaba a lo que él había manifestado en la conferencia de prensa. Entonces, decidí redactar el recurso, me leí el reglamento del tribunal que habían aplicado, y decidí presentarlo, porque en mi criterio están violentando el artículo 28 de la Constitución, que habla sobre la libertad de expresión, y el artículo 33, que dice que todos somos iguales ante la Ley”, nos dijo la abogada.

José Giacone se había referido al tiempo de reposición ante Alajuelense. (JONATHAN JIMENEZ)

Algo que también inquietó a la vecina de Las Juntas de Abangares es que, según el artículo 70 del reglamento, si no se paga la multa económica, el monto seguiría aumentando y, además, podría enfrentarse a una sanción que le impediría dirigir.

“Yo siento que Saprissa no hizo nada para defender a don José, tengo entendido que sí pagó la multa económica, porque ese reglamento lo aprueban los mismos presidentes de los clubes. Sería como muy extraño que un presidente haya aprobado un reglamento, le apliquen un artículo a su entrenador, y que vaya y haga un reclamo”, nos dijo la abogada.

Esta fue otra de las razones por las que la aficionada no podía quedarse de brazos cruzados, ya que sabía que el técnico saprissista no tenía manera de defenderse y que el club tampoco lo haría.

De momento se está esperando la respuesta de la Federación. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Ulloa nos explicó que cuando una persona presenta un amparo, la Sala primero lo admite para revisar si lo que se está reclamando se ajusta a la ley para ser admitido, lo cual es el primer paso. En su caso, pasó la primera prueba y se cursó el pasado martes 18 de febrero.

Este viernes 21 ella revisó nuevamente cómo iba el proceso y se enteró de que la Federación ya fue notificada, y que además se les dan tres días para contestar el recurso, los cuales empiezan a correr a partir del próximo lunes. Luego de esto, la Sala dictará la resolución.

Doña Emilia, quien ha sido saprissista desde pequeña y que tiene gran amor por el equipo, nos contó que desde que se dio a conocer su caso y todo lo que estaba haciendo en defensa del técnico morado, comenzó a recibir felicitaciones tanto de conocidos como de la afición.