Pablo Guzmán aplaudió el papel de Saprissa y defendió a uno de los más criticados

Pablo Guzmán, director de deportes de Repretel, aplaudió el papel de Saprissa en su partido de este jueves contra el Vancouver Whitecaps de Canadá en la Copa de Campeones de la Concacaf, y defendió a uno de los más criticados: José Giacone.

El periodista de Repretel se refirió este viernes en el programa 120 Minutos al partido en el que los morados lograron la victoria con un marcador de 2-1.

“Yo creo que el Saprissa, más allá de si uno cree o no cree que va a clasificar lo que me quiera, creo que me ratifica lo que el lunes pasado yo vine y dije acá: ‘El Saprissa no es tan desastroso como lo querían hacer ver algunos, como para la pérdida contra Santa Ana’.

“Me parece que también extraño que Rodolfo y Serrano (Carlos) vengan aquí a levantar la bandera más allá de la celebración, cuando todos estos días han estado prácticamente liquidando al equipo y uno sabía que no es tan malo el Saprissa como para lo que pasó de perder contra Santa Ana, eso fue un accidente, producto de que estaban preparando este partido”, mencionó Pablo.

Guzmán señaló que para muchos este partido “era más importante”, cosa que al final no sabe si es así o no, pero que este era un encuentro fundamental y finalmente los morados lograron sacar la victoria.

“Es una cuestión más de actitud y a mí me parece que lo del técnico y todo lo que quieran ver, podrá cuestionársele, pero cuando Saprissa anda con actitud es una cosa y cuando anda sin actitud es otra”, agregó.

Para el periodista, lo que principalmente ha estado afectando en el rendimiento de la S es la actitud del equipo en general y no tanto el trabajo de Giacone, uno de los que ha sido más atacados por la afición que incluso ha pedido su salida.

El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo jueves 27 de febrero a las 9 p. m. en el BC Place de Vancouver, Canadá. El ganador del global avanzará a los octavos de final.