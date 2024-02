Fedefútbol tratará de que Horacio Elizondo se mantenga en la Comisión de Arbitraje

El presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, dijo que se reunirá este jueves con Horacio Elizondo, para tratar de que desestime su renuncia y regrese a la presidencia de la Comisión de Arbitraje.

Osael Maroto se reunirá con Horacio Elizondo. (JOHN DURAN)

Elizondo renunció el pasado 23 de febrero, tras comentar que no estaba de acuerdo con algunas decisiones que se habían tomado, entre ellas, el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Arbitraje sin su consentimiento.

LEA MÁS: Árbitros le piden a Horacio Elizondo que no se vaya y solicitan reunión con Osael Maroto

Su renuncia provocó la protesta de los árbitros, quienes en la jornada de fútbol del pasado fin de semana, detuvieron los encuentros por unos minutos, para demostrar su apoyo al argentino.

“Los árbitros lo han apoyado y varios presidentes de equipos consideran que vamos por buen camino. Que una persona no quiera estar no quiere decir que lo que se esté haciendo no esté bien”, explicó Maroto.