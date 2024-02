Árbitros le piden a Horacio Elizondo que no se vaya y solicitan reunión con Osael Maroto

La renuncia de Horacio Elizondo como presidente de la Comisión de Arbitraje, que se dio a conocer este jueves en la tarde, provocó una reacción inmediata de los silbateros, quienes le piden que cambie de opinión.

Algunos árbitros no quieen que Horacio Elizondo se vaya. (Rafael Pacheco Granados)

Elizondo convocó a los árbitros a una reunión este mismo jueves y explicó las razones por las cuales se bajó del barco. Por ejemplo, la forma en que se enteró del nombramiento de las personas que integrarán la Comisión de Arbitraje y de situaciones en las cuales no está de acuerdo.

“No tengo nada en contra de esa Comisión porque no los conozco, me acuerdo de algún nombre porque me enteré por ustedes (prensa), es difícil digerir eso, es como que te están diciendo: ‘Ándate’, y a mí esas cosas no me gustan, pero digamos que es una cuestión importante, interesante, pero no la más importante ni interesante”, dijo el argentino, entre otras cosas.

Los miembros de la Comisión de Arbitraje, que se dieron a conocer este mismo jueves son Mario Muñoz, Rónald Aragón y Marvin Hernández.

Sin embargo, Pedro Navarro, el vocero de un grupo de silbateros, habló después de que lo hiciera Horacio y dijo que le pidieron que no se fuera.

Pedro Navarro dio a conocer este jueves que le pidieron a Osael Maroto una reunión para este viernes. (Rafael Pacheco Granados)

Navarro dijo que Elizondo se ha arrollado las mangas y que por eso no debe irse.

“No lo vemos como una renuncia, lo vemos como un golpe al gremio. El grupo da un voto de apoyo total a Horacio y al trabajo que viene haciendo y a las cosas que viene implementando”, expresó.

“No es que queremos que Horacio se quede, es que lo necesitamos” dijo.

Navarro expresó que le pidieron a Osael Maroto, presidente de la Fedefutbol, que echen atrás con las decisiones tomadas y le solicitaron una reunión para este viernes.

Un día con permiso

La Federación Costarricense de Fútbol fue la que confirmó que el argentino deja la presidencia de la Comisión de Arbitraje.

“Durante los 5 meses que Elizondo formó parte de la organización, marcó un camino a seguir al dejar sentadas buenas bases conceptuales para el desarrollo del arbitraje en Costa Rica.

“El departamento de arbitraje continuará trabajando de manera normal y, en su momento, se anunciará quién asumirá las funciones de la dirección de la comisión de arbitraje”, detallaron.

Sin duda algo que no se olvidará es que, si bien fue anunciado para el cargo desde setiembre del año pasado, fue hasta este miércoles 21 de febrero que obtuvo su permiso de trabajo, o sea, apenas un día antes de renunciar.