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¿Fernán Faerron a Saprissa? Esto dijo Erick Lonis acerca de la posibilidad

Lonis aseguró que el defensa no es opción para Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

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Fernán Faerron sigue sin firmar con ningún equipo pese a que sonaba para ir al fútbol europeo nuevamente, o al menos así lo manifestó el jugador.

Fernán Faerron prometió sacarle el jugo a los minutos que le dé Gustavo Alfaro. Foto: Fedefútbol.
Fernán Faerron no es opción en Saprissa.

Erick Lonis habló en Radio Columbia sobre la opción de fichar al zaguero para el Monstruo, a lo que tajantemente contestó lo siguiente:

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“Es un buen jugador que nunca ha estado en la órbita de Saprissa. No me interesa, ya lo hemos analizado y simplemente no; no es un mal jugador, pero nosotros queremos darles oportunidad a centrales de 20 años, otros de 17 y que están en selecciones nacionales como Matías y Thiago Cordero, que son de cuna saprissista, y Douglas Sequeira, entonces de momento no nos interesa”, contestó Lonis.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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