Fernán Faerron amenaza con demandar a masajista de Alajuelense

Fernán Faerron se sacudió de las declaraciones en su contra que dio un masajista de Alajuelese. Fotografía: Prensa Alajuelense

Fernán Faerron, exdefensor de Alajuelense, no se quedó callado tras las declaraciones que dio el domingo pasado el masajista de Alajuelense, Roberto Hernández, en las que realiza acusaciones graves en su contra.

En sus redes sociales, el zaguero asegura que no permitirá que se manche su reputación ni la de su padre, Leonel Faerron, por lo que tomarán todas las medidas legales que correspondan en el caso.

“Las declaraciones no se ajustan a la realidad y son falsas, tanto mi persona como el señor Leonel Faerron, mi padre, no dudaremos en acudir a las instancias administrativas y / o judiciales pertinentes en aras de hacer valer nuestros derechos”

“No toleraremos que la reputación mía como la de mi padre se vean afectadas por dichas divulgaciones”, publicó.

En declaraciones a Tigo Sports, Hernández se rajó como la manta y afirmó que Faerron no puede hablar de compromiso ni sangre rojinegra porque, según aseguró, vendió en más de una ocasión al equipo.

“Él no puede venir a decir esas cosas, menos luego de que fue un jugador mal ejemplo para la Liga, por eso ya no está con nosotros, Faerron en el camerino no se llevaba con nadie, no sé que tanto habla de sangre y de que es manudo de corazón si él nos vendió más de una vez”.

“Nos dimos cuenta por ahí que el papá de él pasaba las alineaciones a otros equipos cuando él no jugaba, por pura maldad, solo porque no jugaba”, dijo, entre otras cosas.