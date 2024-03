¿Fernán Faerron cumplió la promesa que le hizo a Gustavo Alfaro? Esto respondió

Fernán Faerron, el defensor del Club Sport Herediano, debutó oficialmente con la Selección Nacional en el amistoso contra Argentina. Y si bien el resultado no estuvo a favor de los ticos, al perder 3 a 1, el zaguero florense reveló que le hizo una promesa al director técnico Gustavo Alfaro.

Fernán Faerron ha tenido altos y bajos en su paso por el fútbol. Cortesía.

Para nadie es un secreto que Faerron ha tenido problemas controlando sus emociones dentro de la cancha en pasado y en una entrevista para el periodista de La Teja, Sergio Alvarado, reveló que tiene que sacar su mejor versión para seguir en la Sele.

“Él fue muy contundente al principio, el acuerdo que él y yo tenemos para estar aquí, tengo que cumplirlo. Él me dio el apoyo cuando no tenía qué (...) yo quiero retribuirle la confianza que me dio y darlo todo por la Selección”, contó.

Si llegará a cumplirlo, solo el tiempo y su actitud lo dirán, por el momento, empezó muy bien.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro se derritió en elogios hacia Manfred Ugalde

En cuanto su debut, sobran las palabras para decir que fue especial, no cualquiera juega el primer partido oficial con la selección de su país enfrentando a un campeón mundial.

“Mucha alegría, la verdad es que es un reto para mí. Quiero estar aquí, quiero jugar la Copa América, quiero estar contra los mejores del mundo y seguir”, aseguró.

A continuación la entrevista completa: