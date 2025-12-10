Fernán Faerron da señales de lo que sería su regreso a las canchas

El defensor Fernán Faerron estaría listo para volver a las canchas.

Hace unos días, el exjugador de Alajuelense y Herediano estuvo de paseo en Europa, junto con su esposa, la modelo Laura Ortega y su bebita Elisa.

Pero además de disfrutar de las bellezas del Viejo Continente, Faerron aprovecharía para amarrar nuevas oportunidades laborales.

La realidad de Fernán Faerron

Este miércoles, Fernán publicó una historia en Instagram, junto con un agente español llamado Erik Alonso.

En la imagen, se aprecia de fondo una bandera de España y el futbolista agregó tres emojis: el de un balón, un check en color verde y un apretón de manos.

A mediados de setiembre, el zaguero quedó fuera de Herediano, equipo al que llegó a inicios del 2023.

En enero tuvo una oportunidad para irse al fútbol de Ucrania y jugar con el Vorskla Poltava, pero debido a la situación que vive ese país, decidió devolverse a Costa Rica.

Faerron regresó al Team a finales de abril y se vinculó al equipo florense para el torneo de Apertura 2025, pero por diferencias con la institución se anunció su salida definitiva.