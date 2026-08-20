Fernando Batista revela qué pasará con Bran, Vargas y Madrigal en la Selección

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional estuvo en conferencia de prensa y dijo si Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal podrán volver a la Selección Nacional.

Recordemos que los jugadores fueron desconvocados de la Copa Oro, debido a actos de indisciplina que se registraron en mayo y este jueves, el técnico habló del panorama de los jugadores.

“Hay un reglamento, lo tenemos muy claro nosotros y los jugadores, creo que ya lo van teniendo claro; porque para venir a la Selección no solo se trata de desempeñarse bien dentro del terreno de juego.

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Fernando Batista habló sobre los casos de indisciplina en al Selección Nacional. Foto: prensa FCRF. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“Hay que hacer bien las cosas; todo jugador está en órbita, a todo jugador se le está mirando y eso es lo que creo yo con respecto a mi proceso”, dijo.

Detalles

El Bocha también profundizó de algunos cambios a nivel de concentraciones, a raíz de unas declaraciones que dio Brandon Aguilera y recalcó que la disciplina no se negocia.

“Me gusta, desde ese lado, trabajar junto al cuerpo técnico, son detalles menores, pero esa combinación de poner un jugador mayor con uno menor, armar las habitaciones, puede ayudar.

“Lo voy a repetir siempre: para ser jugador de Selección, vestir el escudo, hay que tener disciplina, el jugador va a decir que es lo más importante.

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Alejandro Bran fue separado de la Selección por actos de indisciplina. Foto: Instagram Alejandro Bran. (Instagram Alejandro Bran/Instagram)

“En esto, el escudo va adelante y el nombre atrás y para eso hay que hacer las cosas bien, en sus clubes y Selección y eso no lo voy a negociar nunca.

“La gente que trabaja conmigo lo sabe, quien no hace bien las cosas fuera de la cancha conmigo no tiene oportunidad, sin embargo, uno lo sigue mirando”, añadió.

A otro nivel

El miércoles anterior, Gustavo Araya, secretario general de la Fedefútbol confirmó que los 3 jugadores se están investigando.

“A solicitud de un integrante del comité ejecutivo el caso se elevó al Tribunal disciplinario, se tendrá que hacer una investigación y un análisis, esto puede derivarse en llamadas de atención, un monto económico (sanción)...”, dijo el dirigente.