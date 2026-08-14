Alejandro Bran vuelve a ser noticia pero para bien en el fútbol internacional

Alejandro Bran se le vuelve a ver sonreír luego de que pasara toda su polémica en nuestro país tras su paso por Alajuelense.

El volante costarricense fue clave en la victoria de su equipo en Rumania, el FC Petrorul, tras anotar uno de los dos tantos del partido.

Bran marcó de penal en la victoria de su equipo (Prensa FC Petrorul/Prensa FC Petrorul)

Bran marcó a los 9 minutos desde el manchón de penal; sin embargo, a los 19 los igualó el Voluntari. No obstante, al 71, el conjunto de Alejandro logró recuperar la ventaja para llevarse los tres puntos en condición de visitantes.

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Nos alegra que Bran esté dejando atrás los problemas fuera de la cancha y se concentre en el fútbol que cuando lo hace, solo cosas buenas le trae.