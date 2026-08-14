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El recuerdo que compartió Washington Ortega de su papá, le llega al corazón a cualquiera

Ortega recordó a su papá en publicación de Facebook

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Por Eduardo Rodríguez

El portero de Alajuelense, Washington Ortega, recordó en su Instagram una vieja publicación de su Facebook en la que recordó a su fallecido padre.

Herediano vs. Alajuelense
Washi recordó a su papá en redes sociales (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El arquero de la Liga recordó unas emotivas palabras de hace seis años que le dedicó su papá, demostrando la gran confianza que le tenía al guardián de la portería liguista.

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“A partir de las 12 del mediodía estaremos con la misma ansiedad como si estuviéramos entrando a la cancha contigo. Pero a la vez con la confianza de que todo va a salir bien. Trabajaste duro para eso, vos lo sabes bien. Abrazo, gran campeón. Hoy arranca lo que te apasiona. Éxitos, te amo”, le publicó Jorge Washington Ortega en el recuerdo compartido por el manudo.

Washi recordó una publicación de su papá de hace seis años
Washi recordó una publicación de su papá de hace seis años (IG Washington Ortega/IG Washington Ortega)

¿Alguien que creyera más en mí que yo mismo? Mi viejo", puso el portero manudo junto al recuerdo de su papá.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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