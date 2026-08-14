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La respuesta de Hernán Medford que frena la ilusión de la afición saprissista con esperado fichaje

Sebastián Padilla no ha jugado con Saprissa.

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Por Eduardo Rodríguez

El fichaje de Sebastián Padilla llenó de ilusión a la afición del Saprissa tras su llegada desde Liberia; no obstante, no lo han podido ver todavía.

En conferencia de prensa, el entrenador morado, Hernán Medford, contestó a la inquietud de los hinchas tibaseños acerca del joven mediocampista, a quien siguen sin poder ver en acción.

Sebastián Padilla fue presentado este martes
Sebastián Padilla sigue sin debutar con los morados (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Lo de Padilla hay que llevarlo poco a poco; él llegó hace poco, tiene que entender nuestra forma de jugar, toda nuestra filosofía. Tendrá que ir poco a poco hasta que él se acostumbre a lo que debe hacer en este equipo, tanto de ambiente como de la parte táctica y la estrategia; entonces estamos acoplándolo al equipo”, respondió el Pelícano.

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Sebastián no ha podido debutar todavía con los de Tibás tras su llegada al club semanas atrás. Desde su llegada muchos morados han estado a la expectativa de ver al joven jugador.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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