Orlando Sinclair le responde a los que le bajan el piso a Saprissa por aún no haber enfrentado a un rival de peso

En el Saprissa solo se conoce la palabra victoria en este inicio del campeonato nacional, además de la Copa Centroamericana, tras seis victorias, tres en cada certamen.

Pese al inicio perfecto, previo al arranque del torneo nacional e internacional, los morados tuvieron un traspié por la Recopa tras caer 1-0 contra Herediano.

Sinclair le respondió a los que duda de la S. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

Cierta parte de la afición nacional y demás le quiere intentar bajar el piso a los tibaseños, ya que hasta el momento han tenido de rivales por el Apertura 2026 a Pérez Zeledón y San Carlos en la Cueva, sumado a la visita a Puntarenas, rivales que en principio no son de tanto peso.

Por la Centroamericana se han medido al Umecit y Alianza de Panamá, además del Deportivo Mixco de Guatemala.

Orlando Sinclair le respondió a La Teja sobre esa manera en la que se le quiere bajar el piso al arranque perfecto de los morados.

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“Obviamente Cartago es un rival directo de los que pelean arriba normalmente, pero bueno, nosotros no nos fijamos en lo que se hable desde afuera; la verdad es que si fuera fácil, cualquier equipo tendría esos arranques como el que, gracias a Dios, tenemos nosotros hoy y también gracias al gran trabajo que hemos hecho. Entonces no nos fijamos en eso, solo en hacer nuestro trabajo, por eso esperamos seguir por esa racha de victorias”, señaló Orlando.

Este sábado, los de Tibás reciben en la Cueva al Club Sport Cartaginés a las 8 de la noche, siendo esta la primera gran prueba para los de Hernán Medford en este Apertura 2026, además de que en la última fecha de la Copa Centroamericana visitan Honduras para medirse al Olimpia, en lo que serán dos pruebas de rivales que te pueden ver a la misma altura.