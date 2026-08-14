Este es el detalle que ilusionó a Sebastián Acuña con las nuevas camisas de Saprissa

El Saprissa presentó sus nuevas camisas Kappa y en la blanca hubo un detalle que le encantó e ilusionó al futbolista morado Sebastián Acuña.

“Saprissa de Costa Rica” es el lema de las nuevas chemas del Monstruo y en el caso de la blanca con detalles en dorado, hay unos gráficos que representan diversas partes emblemáticas del país, lo que llenó de ilusión al mediocampista.

Acuña le tocó modelar las nuevas camisas pero la morada (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

“La blanca es la que más me gusta, tiene un detalle muy bonito del volcán Arenal, en general de todo el país, pero me gusta el volcán Arenal, porque yo soy de San Carlos. Eso es un detalle muy bonito que me gusta y me identifica también.

“Es algo increíble, las dos camisas están muy bonitas, estoy muy emocionado de que ya sea sábado para estrenarlas”, confesó el volante saprissista.

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Sebastián llegó al Monstruo luego de un paso por San Carlos muy provechoso que lo hizo incluso estar en la Selección Nacional; dicha trayectoria lo llevó al Saprissa y, tras superar una importante lesión meses atrás, volvió a ser un jugador con protagonismo en el equipo de Hernán Medford.

La chema blanca trae el Volcán Arenal. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Los morados estrenarán este sábado la nueva chema morada en el duelo ante el Club Sport Cartaginés; sin embargo, la blanca que ilusionó tanto a Acuña tendrá que esperar al próximo fin de semana, cuando visiten a Inter San Carlos, juego en el que estrenarían la nueva indumentaria favorita del mediocampista tibaseño.