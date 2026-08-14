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Hernán Medford explotó por esta incómoda pregunta y encendió el ambiente en el Saprissa

A Medford no le gustó que les bajaran el piso a los rivales que ha vencido Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

Saprissa, hasta el momento, solo sabe ganar en la Copa Centroamericana y en el torneo Apertura 2026; no obstante, algunos ponen en duda el nivel de los rivales a los que se ha enfrentado.

En conferencia de prensa, previa al juego contra Cartaginés, se le consultó a Hernán Medford sobre quienes restan valor a las victorias de la S y el Pelícano estuvo cerca de salirse de sus casillas, evidenciando su claro desacuerdo con quienes afirman eso.

Saprissa vs. Mixco
Medford no le gustó que le quieran bajar el precio a los ganes de la S. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No entiendo la pregunta; entonces ahí sí vas a Pérez Zeledón, te van a matar, porque estás minimizando a Pérez; si vas a San Carlos, te van a destruir, por minimizarlos. Entonces respeto la pregunta, pero estás minimizando a los equipos contra quienes hemos jugado, ¿creen que no nos costó? Ahí no entiendo.

Le das importancia a Cartago, pero no a San Carlos o Pérez Zeledón o Puntarenas. Totalmente equivocado. De mi parte, yo respeto a mis rivales, así como vi a Pérez, veo a Cartago. Están devaluando a Pérez, San Carlos y Puntarenas, como si hubiera sido muy fácil, o nos hubieran regalado los puntos. Respeto, pero no comparto la pregunta. Si usted no los respeta, no es cosa mía”, explicó Hernán.

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Más adelante volvió a la carga y reclamó que la gente le quite valor a las victorias de su equipo.

Han minimizado los triunfos de Saprissa, siempre minimizan los triunfos de Saprissa; ¿entonces jugamos contra pastelitos? Yo no lo veo así, respeto a cada quien, pero que también a mí me respeten, que luego no salgan con que Hernán esto y lo otro. En el momento en que hablen de mí es porque no respetan lo que yo dije. Yo respeto a los rivales, pero qué triste que minimicen tanto a ciertos equipos y que minimicen los triunfos. Nosotros vamos ahí calladitos”, sentenció.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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