Festejo de Miguel “el Piojo” Herrera con la Sele ante Surinam despertó reacciones en México

Este domingo, Costa Rica debutó en la Copa Oro con una agónica victoria de 4-3 ante Surinam, con un marcador que pocos esperaban y con un sufrimiento inesperado para la Tricolor.

Miguel el “Piojo” Herrera no pudo contener la emoción y celebró con mucho sentimiento cada anotación de la Sele, especialmente la última. Un entusiasmo que no pasó desapercibido por los mexicanos, quienes no tardaron en reaccionar en redes.

En un video compartido por la Concacaf en TikTok, algunos usuarios criticaron actitud del entrenador, mientras que otros salieron en su defensa e incluso comentaron que les gustaría verlo nuevamente como técnico de su selección.

“Él hubiera sido técnico de la selección mexicana”, “Este señor debe ser el técnico de la selección mexicana”, “Este es el técnico de los mexicanos”, “Simplemente momentos donde un mexicano es feliz”, “Te extrañamos en la selección. Ojalá y le ganen a México el domingo”, “Vamos Miguel, te apoyamos, soy mexicano. Arriba Costa Rica”, fueron parte de los comentarios.