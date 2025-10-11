Festival de Vespas fue la oportunidad de encontrarse con la moto que tanto soñó y buscó

Yeremy Marín Hernández tiene una Vespa VBB de 1961. (Cortesía Yeremy Marín Hernández/Cortesía Yeremy Marín Hernández)

En el mundo de las Vespas hay modelos de modelos, para todos los gustos y colores, pero, sin duda, que la VBB de 1961 muestra clase, elegancia y llama la atención al ser muy difícil de ver por las calles ticas.

Este modelazo es parte de la colección que tiene Yeremy Marín Hernández, un empresario herediano que tiene una gran pasión y gusto por este tipo de motos y que en La Teja la hemos ido conociendo en los últimos meses al ser verdaderas joyitas.

En este ocasión le presentamos la más chineada de todas, la que tiene más tiempo al lado de este fiebrazo, ochos años juntos y de la que asegura no la vendería por su gran valor sentimental y significado, pues, además, ha sido la que usa para ir a un evento muy especial que se realiza en octubre año con año como lo es el Vespa Fest, el cual se realizará el 26 de octubre.

Con razón no la vende, es una verdadera joya. (Cortesía Yeremy Marín Hernández/Cortesía Yeremy Marín Hernández)

En los últimos años, Marín llega a bordo de esta preciosura celeste para que todos los fanáticos de las vespas en el país que llegan al festival la puedan admirar y darse cuenta por qué es tan especial.

“Hace un tiempo le vi la moto a una persona en una evento de estos y a mí encantó, es un modelo que andaba buscando mucho, porque son difíciles de conseguir en el estado que estaba, al 100%, e hicimos negocio, eso es lo curioso, el cómo la conseguí, ya después he pasado grandes momentos con familia y amigos en ella”, explicó.

Cuando Yeremy quiere salir a lucirse, esta es la que elige entre sus cuatro modelos, por eso es la chineada, la que usa en eventos tan importantes.

La Vespa VBB de 1961 es la chineada de Yeremy. (Cortesía Yeremy Marín Hernández/Cortesía Yeremy Marín Hernández)

“Esta Vespa tiene una particularidad, que es de aro ocho, casi todos son de aro diez o doce y como esta es ocho, entonces es más bajita, pero eso no quita que pueda hacer recorridos largos como a Tamarindo y después me fui a todo Guanacaste y nos regresamos con ella en un evento de tres días, es una moto que quiero mucho y nunca me ha dejado botado”, aseguró.

“Además por ser clásica tiene un valor adquirido especial y emocional, también porque he podido disfrutar en ella momentos demasiado chivas y la disfruto mucho, aunque ahí voy turnándome entre ellas, por diferentes eventos y paseos, como hay muchas actividades, hay mycha oportunidad para andarla”, destacó.

¿Qué tan raro y difícil es encontrar este modelo en general? Es otra duda que teníamos.

Encontrarla así de bien y andando, es muy difícil. (Cortesía Yeremy Marín Hernández/Cortesía Yeremy Marín Hernández)

“Lo pasa es que hay muchos que andan buscando, pero están buscando partes, chasis o demás elementos para poderlas armar porque es muy difícil encontrarla en el estado que lo hice, porque yo la encontré, cuidada, hermosa y andando”.

Como es tan complicado de dar con una así, por eso que no la vende, pues en el gremio todos andan detrás de una, él estuvo en esa posición, esperando una oportunidad, hasta que se le presentó, por lo que no se la juega.

Los interesados en asistir al Vespa Fest pueden entrar a la página en Facebook del Vespa Club CR, en el que pueden encontrar todos los detalles del evento que se realizará en el Rancho Providencia, en Santo Domingo de Heredia, a partir de las 8 a.m.

