Fichaje de Alajuelense hizo a José Alberto Montenegro “tragarse sus palabras”

Anderson Canhoto, extremo de Alajuelense, hizo que José Alberto Montenegro, periodista de Tigo Sports, se “tragara sus propias palabras”, como decimos en Tiquicia popularmente cuando una persona cambia de parecer con una opinión.

Así lo reconoció el mismo comunicador durante Tigo Sport Noticias cuando él, Kristian Mora y Gustavo López hablaban del buen momento del jugador brasileño.

Canhoto ha dado de qué hablar en Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Muchos habaron paja, yo me incluyo”, dijo Monte, reconociendo que él fue uno de los que no confiaba en el fichaje erizo, pero ahora, viendo el rendimiento, no le queda más que aceptar que fue una buena ficha.

Tavo López apoyó la versión de Monte y Mora, por su parte, reconoció que también estaba en ese barco, pero ya se bajó.

“¿Cómo no va a hablar uno si viene de la cuarta división?, es una llamada a los equipos, ¿por qué no van a Brasil a buscar a la tercera y cuarta divisiones?”, manifestó Mora.

Los periodistas hablaron de Canhoto y su buen nivel. (Pantallazo)

“Odir Jacques llegó así, el gran Odir Jacques y venía creo que de una tercera división”, añadió.

Sin duda, el brasileño ha dado de qué hablar con su velocidad, buen juego y los cuatro goles que lleva marcados.