¡Fiesta asegurada en Puntarenas! Porteños agotaron entradas en dos horas

Las entradas del partido de ida de la semifinal entre Puntarenas y Herediano se vendieron como pan caliente en las boleterías del Lito Pérez, donde había filas de hasta 200 metros.

Los boletos se pusieron a la venta este miércoles a las 2 de la tarde con un costo de diez mil colones las de sol este y oeste y de doce mil colones las de sombra y a las 4 p.m. ya estaban agotadas. El juego será el domingo a las 3 de la tarde en el Lito Pérez.

Los aficionados llevaron hasta sillas para hacer las filas.

En las filas se podían apreciar señores, jóvenes y mujeres con niños, esperando que le llegara el turno.

Juan Fernández, un comprador que hacía fila, dijo que llegó a las 5 de la mañana y que se ha turnado con otra persona para ir al baño o caminar un poco.

“Es una fiesta, al Puerto le hacía falta esto. No me quiero perder el partido, siempre he sido porteño”, expresó el vecino de Puntarenas centro.

Otra vez habrá llenazo en el Lito Pérez.

La venta de entradas en Puntarenas cada vez que ha llegado un equipo grande ha sido una locura.

“Para nosotros esta semifinal significa mucho porque el equipo viene de segunda división y estamos peleando este año una semifinal, por eso la gente está como loca, muchos están hasta pagando para agarrar un campo. Esto es una fiesta”, dijo Juan Navas.